október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dugók

2 órája

A szerda sem lesz az M3-as napja, erős a forgalom az utakon

Címkék#m3-as#forgalom#autópálya

Több helyen torlódás alakult ki az autópályán szerda reggel. Erős a forgalom az M3-ason.

Heol.hu

Erős a forgalom szerda reggel a sztrádán. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő közötti, valamint a bevezető szakaszon lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülnie az arra haladóknak  - írja az Útinform. Az MKIF szerint a 43-as kilométernél is 5 kilométeres sor áll.

A mai sem lesz az M3-as napja, erős a forgalom az utakon
A mai sem lesz az M3-as napja, erős a forgalom az utakon
Forrás: Magyar Nemzet

Mint írták, az autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométer között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az M3-as bevezető szakaszán, Bag térségében szerda reggel 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani útfelújítás miatt - írja a Voláninform.


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu