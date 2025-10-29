A szerda sem lesz az M3-as napja, erős a forgalom az utakon

Erős a forgalom szerda reggel a sztrádán. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő közötti, valamint a bevezető szakaszon lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülnie az arra haladóknak - írja az Útinform. Az MKIF szerint a 43-as kilométernél is 5 kilométeres sor áll.

A mai sem lesz az M3-as napja, erős a forgalom az utakon

Forrás: Magyar Nemzet

Mint írták, az autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométer között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható.

Az M3-as bevezető szakaszán, Bag térségében szerda reggel 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani útfelújítás miatt - írja a Voláninform.



