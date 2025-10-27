Közlekedés
Úgy bedugult az M3-as, hogy alig látni a végét, érik az őskáosz!
Az M3-ason délután is nagy a káosz, több kilométeres a torlódás.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába, Bag és Hatvan között, az 50-es kilométerszelvénynél munkavégzés miatt beálltak a belső sávba, ezért a forgalom csak egy sávon halad hétfőn délután. A torlódás már 4-6 kilométeres - írja az Útinform.
Milyen egyéb változások akadályozhatják az utad az M3-ason?
Az M3-as autópályán,
- Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás.
- Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.
- új terelés épült ki Hajdúnánás térségében, mindkét irányban. Vásárosnamény felé a 197-es és a 198-as kilométerszelvény között lezárták a belső sávot, az ellenkező, Budapest felé tartó oldalon, a 201-es és a 200-as kilométerszelvény között ugyancsak a belső sávon van a munkaterület.
Hétfőn reggel torlódás és baleset is nehezítette a közlekedést a sztrádán.
