Több mint 10 kilométeres a torlódás az M3-ason hétfő reggel

Erős a reggeli forgalom, sokan haladnak, emiatt 11 kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő, azaz a 44-es és a 32-es kilométerszelvény között hétfőn reggel - írja az Útinform.

Hatalmas a torlódás hétfőn reggel az M3-ason

Milyen változások várhatóak az M3-ason és a 25-ös főúton?

Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerszelvény között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.

