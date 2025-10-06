október 6., hétfő

Közlekedés

2 órája

Több mint 10 kilométeres a torlódás az M3-ason hétfő reggel

Hatalmas a torlódás hétfőn reggel a sztrádán. Azt is mutatjuk, hol zajlanak pontosan burkolatfelújítási munkálatok az M3-ason, illetve a 25-ös főúton.

Heol.hu

Erős a reggeli forgalom, sokan haladnak, emiatt 11 kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő, azaz a 44-es és a 32-es kilométerszelvény között hétfőn reggel - írja az Útinform. 

Forrás: Szon.hu

Milyen változások várhatóak az M3-ason és a 25-ös főúton? 

  • Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
  • A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerszelvény között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. 

- összegzi az Útinfrom oldala.

 

 

