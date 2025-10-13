Több kilométeren át kígyózik a kocsisor az M3-ason

Friss: 7:05

Az Útinform legfrissebb információi szerint, az arra indulók a 44-es kilométerszelvénytől közel 10 kilométer hosszan araszolva jutnak előre.

Korábban írtuk:

Erős a hétfő reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán kiépített terelésnél, Bag és Mogyoród között. A 35-ös kilométerszelvény előtt már 7-8 kilométer hosszan szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést a főváros irányába - írja az Útinform.

Az M3-ason óriási a torlódás hétfőn reggel.

Forrás: Krizsán Csaba/MTI

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Milyen változások várhatóak az M3-ason?

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A 73-as kilométerszelvénynél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került.

- olvasható az Útinform oldalán.