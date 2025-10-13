Közlekedés
4 órája
Több kilométeren át kígyózik a kocsisor az M3-ason
Nem indul zökkenőmentesen a közlekedés a sztrádán. Az M3-ason óriási a torlódás hétfőn reggel.
Friss: 7:05
Az Útinform legfrissebb információi szerint, az arra indulók a 44-es kilométerszelvénytől közel 10 kilométer hosszan araszolva jutnak előre.
Korábban írtuk:
Erős a hétfő reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán kiépített terelésnél, Bag és Mogyoród között. A 35-ös kilométerszelvény előtt már 7-8 kilométer hosszan szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést a főváros irányába - írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Milyen változások várhatóak az M3-ason?
Az M3-as autópályán,
- Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
- Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A 73-as kilométerszelvénynél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került.
Ezt ne hagyja ki!Mi történhetett?
18 órája
Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre