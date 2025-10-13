október 13., hétfő

Több kilométeren át kígyózik a kocsisor az M3-ason

Nem indul zökkenőmentesen a közlekedés a sztrádán. Az M3-ason óriási a torlódás hétfőn reggel.

 Az Útinform legfrissebb információi szerint, az arra indulók a 44-es kilométerszelvénytől közel 10 kilométer hosszan araszolva jutnak előre.

Korábban írtuk:

Erős a hétfő reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán kiépített terelésnél, Bag és Mogyoród között. A 35-ös kilométerszelvény előtt már 7-8  kilométer hosszan szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést a főváros irányába - írja az Útinform.

Az M3-ason óriási a torlódás hétfőn reggel.
Forrás: Krizsán Csaba/MTI 

Milyen változások várhatóak az M3-ason?

Az M3-as autópályán,  

  • Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös  kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. 
  • Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A 73-as kilométerszelvénynél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került. 

- olvasható az Útinform oldalán.

 

 

