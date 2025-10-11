Itt torlódik az M3-as forgalma, lassulásra kell számítani

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom szombaton reggel - írja az Útinform.

Az M3-ason már torlódik a forgalom szombat reggel.

Milyen változások várhatóak az M3-ason?

Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják.

A 73-as kilométerszelvénynél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került.

