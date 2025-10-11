Közlekedés
2 órája
Itt torlódik az M3-as forgalma, lassulásra kell számítani
Burkolatfelújítás miatt bőven érhetnek meglepetések a sztrádán. Az M3-ason már torlódik a forgalom szombat reggel.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom szombaton reggel - írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Milyen változások várhatóak az M3-ason?
- Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
- Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják.
- A 73-as kilométerszelvénynél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került.
Ezt ne hagyja ki!Csendülő
Tegnap, 8:02
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Ezt ne hagyja ki!Vandalizmus
Tegnap, 9:22
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Ezt ne hagyja ki!Melyiket válasszuk?
2025.10.07. 17:21
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre