Itt torlódik az M3-as forgalma, lassulásra kell számítani

Burkolatfelújítás miatt bőven érhetnek meglepetések a sztrádán. Az M3-ason már torlódik a forgalom szombat reggel.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom szombaton reggel - írja az Útinform.

Milyen változások várhatóak az M3-ason?

  • Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. 
  • Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. 
  • A 73-as kilométerszelvénynél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került. 

- olvasható az Útinform összegzésben.

 

 

