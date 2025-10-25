A szombat reggeli baleset után délelőtt egy műszaki hibás jármű akadályozza a sztráda közlekedését. Az M3-ason 11 óra felé már 4 kilométeres a torlódás az országhatár felé tartó oldalán a 64-es kilométernél - írja az MKIF Zrt.

Négy kilométeres torlódás van az M3-ason

Forrás: Metropol

Mint azt korábban megírtuk, reggel is sávlezárás történt az M3-ason, mindkét irányban. A 11-es kilométernél történt egy baleset.