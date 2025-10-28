1 órája
Akár másfél órát is rostokolhatsz este az M3-ason, akkora a dugó
Kedd este inkább kerüld el a sztrádát. El sem hiszed hány kilométeres jelenleg a kocsisor az M3-ason.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy mekkora a káosz kedd délután a sztrádán. Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométerszelvény között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható. Délután még 7-8 kilométeres volt a dugó, azonban az Útinform legfrissebb információ szerint már 12 kilométeres a torlódás, akár másfél óra is lehet a plusz menetidő.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Érdemes már Gödöllőnél letérni a pályáról és Kerekharasztig a 3-as főutat választani - írják.
Délután a MÁV-csoport közölte, hogy 25-40 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a Volán járatai. A jelenleg kialakult helyzetben ezen az útvonalon közlekedő járatok is jelentősen megnövekedett késéssel közlekednek.
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt
Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!