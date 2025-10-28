október 28., kedd

Akár másfél órát is rostokolhatsz este az M3-ason, akkora a dugó

Kedd este inkább kerüld el a sztrádát. El sem hiszed hány kilométeres jelenleg a kocsisor az M3-ason.

Heol.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy mekkora a káosz kedd délután a sztrádán. Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométerszelvény között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható. Délután még 7-8 kilométeres volt a dugó, azonban az Útinform legfrissebb információ szerint már 12 kilométeres a torlódás, akár másfél óra is lehet a plusz menetidő. 

Forrás:  szon.hu

Érdemes már Gödöllőnél letérni a pályáról és Kerekharasztig a 3-as főutat választani - írják. 

Délután a MÁV-csoport közölte, hogy 25-40 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a Volán járatai. A jelenleg kialakult helyzetben ezen az útvonalon közlekedő járatok is jelentősen megnövekedett késéssel közlekednek.

 

 

 

