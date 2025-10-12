Forgalomcsapdák az M3-ason - ezeken a szakaszokon dugult be a pálya

Erősödik a forgalom a sztrádán vasárnap délután. Az M3-as autópályán Bag és Gödöllő térségében az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé - írja az MKIF Zrt.

Szakaszos a torlódás az M3-as autópályán

Forrás: Magyar Nemzet

Korábban szombaton gyulladt ki egy autó az M3-ason, teljes terjedelmében égett a 39-es kilométernél.