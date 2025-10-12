október 12., vasárnap

Forgalomcsapdák az M3-ason - ezeken a szakaszokon dugult be a pálya

Címkék#sztráda#M3-as#forgalom

Erősödik a forgalom a sztrádán. Az M3-as autópályán torlódásra kell számítani.

Heol.hu

Erősödik a forgalom a sztrádán vasárnap délután. Az M3-as autópályán Bag és Gödöllő térségében az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé - írja az MKIF Zrt.

Szakaszos a torlódás az M3-as autópályán
Szakaszos a torlódás az M3-as autópályán
Forrás: Magyar Nemzet

Korábban szombaton gyulladt ki egy autó az M3-ason, teljes terjedelmében égett a 39-es kilométernél.

 

