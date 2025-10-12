Dugó
Forgalomcsapdák az M3-ason - ezeken a szakaszokon dugult be a pálya
Erősödik a forgalom a sztrádán. Az M3-as autópályán torlódásra kell számítani.
Erősödik a forgalom a sztrádán vasárnap délután. Az M3-as autópályán Bag és Gödöllő térségében az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé - írja az MKIF Zrt.
Korábban szombaton gyulladt ki egy autó az M3-ason, teljes terjedelmében égett a 39-es kilométernél.
