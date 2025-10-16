Több kilométeres dugó vár az M3-as ezen szakaszain

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő között, illetve a fővárosi, bevezető szakaszon is több, mint 3 kilométer hosszú torlódás alakult ki csütörtökön reggel - olvasható az Útinfrom oldalán.

Milyen változások várnak rád az M3-ason?

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között dolgoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad míg, Vásárosnamény felé a leálló és a külső sáv használható.

a Budapest felé vezető oldalon, a 79-es és a 76-os kilométerszelvény között a belső sávot lezárták. A forgalom a külső sávon halad.

- írja az Útinfrom.