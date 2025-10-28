Nyolc kilométeresre duzzadt a dugó az M3-ason, több busz is késik

Kedd délután élénk a forgalom az M3-as autópályán a főváros felé vezető sávokban, ezért több VOLÁN-járat 25-40 perccel hosszabb menetidővel közlekedik - olvasható a MÁV-csoport oldalán.

Kedd délután az M3-ason több kilométeres torlódás vár

Forrás: Huszár Márk6Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében az 50-es és az 51-es kilométerszelvény között aszfaltozás miatt csak a belső sáv járható. 7-8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, Bag és Hatvan között a 3-as főúton kerülhet! Azonban Bagnál sokan hajtanak le az autópályáról, ezért ott is araszolnak az autósok egy rövidebb szakaszon - írja az Útinfrom.

Kedd reggel is óriási volt a torlódás a sztrádán.