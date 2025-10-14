Közlekedés
1 órája
Több kilométeres torlódás vár az M3-ason
Kedd reggel nagy forgalomra számíthatsz a sztrádán. Mutatjuk, milyen egyéb változások érinthetnek az M3-ason.
Friss: 7:43
Az Útinform legfrissebb információi szerint, Bag és Gödöllő között 7 kilométeres, a fővárosi, bevezető szakaszon 6 kilométeres a torlódás.
Korábban írtuk:
Erős a forgalom az M3-as autópályán, a főváros felé Bag és Gödöllő között, a terelés előtt 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki kedden reggel - írja az Útinfrom.
Milyen változásokra számíthatsz az M3-ason?
Az M3-as autópályán,
- Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
- Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon még egy sávot zárva tartanak.
- Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között dolgoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad míg, Vásárosnamény felé a leálló és a külső sáv használható.
