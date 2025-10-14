Több kilométeres torlódás vár az M3-ason

Friss: 7:43

Az Útinform legfrissebb információi szerint, Bag és Gödöllő között 7 kilométeres, a fővárosi, bevezető szakaszon 6 kilométeres a torlódás.

Korábban írtuk:

Erős a forgalom az M3-as autópályán, a főváros felé Bag és Gödöllő között, a terelés előtt 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki kedden reggel - írja az Útinfrom.

Az M3-ason több kilométeres a torlódás

Forrás: Nool.hu

Milyen változásokra számíthatsz az M3-ason?

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon még egy sávot zárva tartanak.

Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között dolgoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad míg, Vásárosnamény felé a leálló és a külső sáv használható.

- olvasható az Útinfrom honlapján.