Újra indul az araszolás az M3-as hevesi szakaszán, ezért állt be szerdán a sztráda

Aszfaltoznak az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében szerdán délután. A 49-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták. A torlódás elérte az 8 kilométert - írja az Útinfrom.

Az M3-ason szerdán délután nyolc kilométeres a torlódás

Forrás: MTI/Krizsán Csaba

Milyen egyéb változások érinthetnek utazás közben az M3-ason?

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás.

Vásárosnamény felé, Kerekharaszt térségében aszfaltoznak. Az 50-es és az 51-es kilométerszelvény között a külső sávot lezárták, ami napközben tartós torlódáshoz vezethet, ezért hagyjanak hosszabb időt az utazásra.

Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.

Budapest felé, Hajdúnánás térségében, a 197-es és a 200-as kilométerszelvény között javítják a burkolatot. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták burkolatfelújítás miatt, a forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

Az MKIF információi szerint szerdán délelőtt az M3 országhatár felé vezető oldalán a 43-as kilométerszelvénynél lévő Galga pihenőben karbantartás miatt lezárásra került a mosdó épülete. Délután pedig a főváros felé is lezárásra került a mosdóépülete.

Korábban megírtuk, hogy szerda reggel több helyen torlódás alakult ki az autópályán és a buszok is hosszabb menetidővel közlekedtek.