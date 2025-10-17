1 órája
A Macok Bisztró séfje árulta el, mi a sikerüknek a titka - negyedik alkalommal érdemelték ki a Michelin Bib Gourmand díjat
A Macok Bisztró immáron negyedjére nyerte el a Michelin Bib Gourmand Díjat. Ennek apropóján Macsinka János, a Macok Bisztró séfje és tulajdonosa volt a vendégünk eheti podcast adásunkban, akivel arról beszélgettünk, mit jelent számára ez a díj, mi a sikerük titka, illetve, a bisztró konyhafilozófiája is a terítéken volt.
A Macok Bisztró immár negyedik alkalommal érdemelte ki a rangos Bib Gourmand elismerést, amelyet a Michelin Guide azon éttermeknek ítél oda, ahol a minőség és az ár-érték arány kiemelkedő. Ennek apropóján az étterem vezető séfjével és tulajdonosával, Macsinka Jánossal beszélgettünk, aki elárulta, milyen érzés számára, hogy ismét megkapták ezt a neves díjat. Mint mondta, a Bib Gourmand különlegessége abban rejlik, hogy „egy szerethető dolog” – pontosan azt a filozófiát tükrözi, ami a Macok működését is jellemzi: egy olyan bisztrót létrehozni, ahol a minőség és az érték kéz a kézben jár, elérhető formában.
A Macok Bisztróban a menü összeállítása is egy csapatmunka
Van amikor közösen találunk ki egy új ételt, de van amikor én próbálom összerakni ezt az étlapot. Viszont a helyetteseimnek vagy a szakácsoknak ugyanúgy beleszólást engedek dolgokba, de egyet tudomásul kell venni: a konyhán nem demokrácia van. Ugyanis ha demokrácia uralkodna a konyhán, akkor hatalmas káosz törne ki. Így egy embernek irányítani kell, diktálni, viszont ez még mindig egy csapatmunka
–mondta el Macsinka János.
Budapest előnyösebb helyzetben van a rengeteg turista miatt, viszont Egerben azokat a pontokat kell hangsúlyozni, ami a minőségi vendéglátást hozza
—Én azt látom, hogy Egerben is egyre nagyobb fejlődés ezzel kapcsolatban, egyre több olyan étterem van, ami ezt a minőségi vendéglátást alkalmazza, és ez a választás szerintem a jövő. Mi is ebből tudunk élni , hogy gasztroturisták jönnek hozzánk - mesélte a séf.
Heol.hu podcast
