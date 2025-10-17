A Macok Bisztró séfje árulta el, mi a sikerüknek a titka - negyedik alkalommal érdemelték ki a Michelin Bib Gourmand díjat

A Macok Bisztró immár negyedik alkalommal érdemelte ki a rangos Bib Gourmand elismerést, amelyet a Michelin Guide azon éttermeknek ítél oda, ahol a minőség és az ár-érték arány kiemelkedő. Ennek apropóján az étterem vezető séfjével és tulajdonosával, Macsinka Jánossal beszélgettünk, aki elárulta, milyen érzés számára, hogy ismét megkapták ezt a neves díjat. Mint mondta, a Bib Gourmand különlegessége abban rejlik, hogy „egy szerethető dolog” – pontosan azt a filozófiát tükrözi, ami a Macok működését is jellemzi: egy olyan bisztrót létrehozni, ahol a minőség és az érték kéz a kézben jár, elérhető formában.

Macsinka János, a Macok Bisztró vezető séfje és tulajdonosa volt vendégünk podcast adásunkban

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

A Macok Bisztróban a menü összeállítása is egy csapatmunka

Van amikor közösen találunk ki egy új ételt, de van amikor én próbálom összerakni ezt az étlapot. Viszont a helyetteseimnek vagy a szakácsoknak ugyanúgy beleszólást engedek dolgokba, de egyet tudomásul kell venni: a konyhán nem demokrácia van. Ugyanis ha demokrácia uralkodna a konyhán, akkor hatalmas káosz törne ki. Így egy embernek irányítani kell, diktálni, viszont ez még mindig egy csapatmunka

–mondta el Macsinka János.

