október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

1 órája

A Macok Bisztró séfje árulta el, mi a sikerüknek a titka - negyedik alkalommal érdemelték ki a Michelin Bib Gourmand díjat

Címkék#Heol-podcast#Bib Gourmand#Macok Bisztró#Macsinka János#csapatmunka

A Macok Bisztró immáron negyedjére nyerte el a Michelin Bib Gourmand Díjat. Ennek apropóján Macsinka János, a Macok Bisztró séfje és tulajdonosa volt a vendégünk eheti podcast adásunkban, akivel arról beszélgettünk, mit jelent számára ez a díj, mi a sikerük titka, illetve, a bisztró konyhafilozófiája is a terítéken volt.

Csorba Kitti

A Macok Bisztró immár negyedik alkalommal érdemelte ki a rangos Bib Gourmand elismerést, amelyet a Michelin Guide azon éttermeknek ítél oda, ahol a minőség és az ár-érték arány kiemelkedő. Ennek apropóján az étterem vezető séfjével és tulajdonosával, Macsinka Jánossal beszélgettünk, aki elárulta, milyen érzés számára, hogy ismét megkapták ezt a neves díjat. Mint mondta, a Bib Gourmand különlegessége abban rejlik, hogy „egy szerethető dolog” – pontosan azt a filozófiát tükrözi, ami a Macok működését is jellemzi: egy olyan bisztrót létrehozni, ahol a minőség és az érték kéz a kézben jár, elérhető formában.

Macok Bisztró, Macsinka János, Michelin, Bib Gourmand díj, podcast
Macsinka János, a Macok Bisztró vezető séfje és tulajdonosa volt vendégünk podcast adásunkban
Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

A Macok Bisztróban a menü összeállítása is egy csapatmunka

Van amikor közösen találunk ki egy új ételt, de van amikor én próbálom összerakni ezt az étlapot. Viszont a helyetteseimnek vagy a szakácsoknak ugyanúgy beleszólást engedek dolgokba, de egyet tudomásul kell venni: a konyhán nem demokrácia van. Ugyanis ha demokrácia uralkodna a konyhán, akkor hatalmas káosz törne ki. Így egy embernek irányítani kell, diktálni, viszont ez még mindig egy csapatmunka

–mondta el Macsinka János.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Budapest előnyösebb helyzetben van a rengeteg turista miatt, viszont Egerben azokat a pontokat kell hangsúlyozni, ami a minőségi vendéglátást hozza

—Én azt látom, hogy Egerben is egyre nagyobb fejlődés ezzel kapcsolatban, egyre több olyan étterem van, ami ezt a minőségi vendéglátást alkalmazza, és ez a választás szerintem a jövő. Mi is ebből tudunk élni , hogy gasztroturisták jönnek hozzánk - mesélte a séf.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu