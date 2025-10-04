október 4., szombat

Macskaalom

47 perce

Megtaláltuk a legbizarrabb álláshirdetést Egerben! Te bevállalnád?

Címkék#macskaalom#lakos#szag#macska

Egy Heves megyei lakos nem mindennapi hirdetést tett közzé az egyik egri Facebook-csoportban. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

A hirdető macskaalom-takarítót keres, ugyanis elmondása szerint rosszul van a szagoktól, ezért inkább fizetne valakinek 5000 forintot alkalmanként, hogy elvégezze helyette a feladatot. A macska tulajdonost nem kímélték a kommentszekcióban, kapott hideget-meleget, amiért ki akarja szervezni a takarítást. 

Hihetetlen hirdetést adtak fel Hevesben. Macskaalom takarítót keresnek.
Hihetetlen hirdetést adtak fel Hevesben. Macskaalom takarítót keresnek.
Forrás:  MTI/Kocsis Zoltán

A hirdetés így szólt:

Szép estét! Tudom, hogy elég kényes téma, de nagyon rosszul vagyok a szagoktól. Ezért macskaalom takarítót keresek! 5000 Ft/alkalom.

A bejegyzés alá rövid idő alatt több tucat hozzászólás érkezett: többen megmosolyogták az őszinte, mégis bizarr felhívást. Volt aki poénra vette, és megkérdezte, hogy home office-ból elvégezhető-e a munka?

De volt, aki hozzátette, hogy fizethetne kicsit többet is, hiszen sok macskatulajdonos jól tudja, a napi alomtakarítás nem mindig a legkellemesebb része az állattartásnak.

És volt pár hozzászóló, aki nem viccelte el, és hasznos tanácsokat adott az elkeseredett cica gazdinak. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a világsztár hasonmása egy egri kávézóban tűnt fel:

 

