Megtaláltuk a legbizarrabb álláshirdetést Egerben! Te bevállalnád?
Egy Heves megyei lakos nem mindennapi hirdetést tett közzé az egyik egri Facebook-csoportban. Mutatjuk a részleteket.
A hirdető macskaalom-takarítót keres, ugyanis elmondása szerint rosszul van a szagoktól, ezért inkább fizetne valakinek 5000 forintot alkalmanként, hogy elvégezze helyette a feladatot. A macska tulajdonost nem kímélték a kommentszekcióban, kapott hideget-meleget, amiért ki akarja szervezni a takarítást.
A hirdetés így szólt:
Szép estét! Tudom, hogy elég kényes téma, de nagyon rosszul vagyok a szagoktól. Ezért macskaalom takarítót keresek! 5000 Ft/alkalom.
A bejegyzés alá rövid idő alatt több tucat hozzászólás érkezett: többen megmosolyogták az őszinte, mégis bizarr felhívást. Volt aki poénra vette, és megkérdezte, hogy home office-ból elvégezhető-e a munka?
De volt, aki hozzátette, hogy fizethetne kicsit többet is, hiszen sok macskatulajdonos jól tudja, a napi alomtakarítás nem mindig a legkellemesebb része az állattartásnak.
És volt pár hozzászóló, aki nem viccelte el, és hasznos tanácsokat adott az elkeseredett cica gazdinak.
