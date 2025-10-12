Katonai helikopterek lepték el a Heves melletti település repterét

Mezőkövesd is döntő színtere volt az Adaptive Hussars 2025-nek, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb országvédelmi gyakorlata - olvasható a Magyar Honvédség közleményében.

A Magyar Honvédség által szervezett hadgyakorlat gépi és emberi résztvevői. Sármelléken készített fénykép

Forrás: HM Zrínyi Média

Idén első lépésben alakulat szinten folytak a felkészítések annak érdekében, hogy a valós katonai mozgásokat már összhaderőnemi szinten tudják megvalósítani. Nagyon fontos, hogy a nemzeti igények mellett, a NATO védelmi tervekbe illesztve tervezzenek minden mozzanatot. Továbbá a Magyar Honvédség a szövetséges erőkkel együtt olyan valósághű körülmények között mérje fel és fejlessze képességeit, amelyek szükség esetén az ország védelmét szolgálják - írják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit is jelent, hogy a gyakorlat összhaderőnemi?

A Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem, minden alakulat érintett, amelyek közösen, koordinálva hajtják végre a mozzanatokat. Az összkormányzati jelleg azt jelenti, hogy a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt készülnek az ország védelmére - fogalmaznak.

A mezőkövesdi repülőtér a hadgyakorlat középpontjába került

Öt nemzet (Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) erőiből álló Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag a sármelléki civil repülőtérre települt, hogy NATO ellenőrök bevonásával megszerezze a Mission Capable, vagyis „műveletkész” minősítést. A Magyar Honvédség különleges erői – elsőként a régióban – vezető nemzetként állnak a NATO szigorú validációja elé.

A mezőkövesdi mozzanat a NATO validáció része volt október 9-én. Egy fiktív történet alapján a mezőkövesdi repülőteret ellenséges erők tartották kézben. A repülőtér visszafoglalásának kombinált támadó művelete egy különleges felderítéssel vette kezdetét. A megszerzett információkat a különleges műveleti zászlóalj- harccsoport számára továbbították, és célmegjelölést követően kezdetét vette a harc. Elsőként a földi erőket vetették be, majd légi úton érkeztek a kijelölt egységek. A repülőtér visszafoglalása után behívták a GIDRÁN századot és átadták a területet a különleges erők. Az utolsó mozzanat a csapatok kivonása volt.