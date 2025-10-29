2 órája
Tudomány és művészet hónapja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) hagyományaihoz híven idén is gazdag programkínálattal készül novemberre. Az eseménysorozat a Magyar Tudomány Ünnepe, amelyhez az intézmény a Magyar Tudományos Akadémia felhívására csatlakozik. A hónap során közel ötven tudományos és művészeti programmal várják az érdeklődőket Egerben, Jászberényben és Budapesten.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) hagyományaihoz híven idén is csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által koordinált Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz, mely az MTA alapításának 200. évfordulója előtti tisztelgés is egyben. Ennek keretében novemberben számos tudományos és művészeti programot kínálnak az egyetemen. Ezeket villantották fel szerdán sajtótájékoztató keretében.
Dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes emlékeztetett, 1825. november 3-án Széchenyi István birtokaiból származó jövedelmét feláldozta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, mely a későbbi MTA jogelődje volt.
– Ennek már 200 éve, s november 3-a az MTA születésnapja, s a magyar tudomány ünnepe is – emelte ki.
Az EKKE-n november 3-tól a hónap végéig lesznek programok, közel 50 eseménnyel találkozhatnak az érdeklődők. A hivatalos megnyitó november 10-én lesz.
– Előadások, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók, művészeti események tarkítják majd a hónapot. Eger és Jászberény mellett Budapesten is jelen leszünk – mondta. De nemcsak a magyar tudomány 200 éves idén, Eszterházy Károly 300 éve született, hozzá kapcsolódva történelmi versenyt szerveznek, illetve Jókai Mór 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, ehhez kapcsolódva pedig konferenciát rendeznek.
Bednanics Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja kiemelte, nem csak a professzoraikról szólnak majd a programok, hallgatóik is bemutatkoznak majd. A folytonosság jegyében az előző évek népszerű programjait megtartják, így lesz fordítástudománnyal foglalkozó esemény, de fókuszálnak a tudomány népszerűsítésére is. De lesznek kerekasztal-beszélgetéseik is, ebből egyet kiemelt, Valuch Tibor beszélget Sz. Bíró Zoltánnal Oroszország közelmúltjáról és jelenéről.
Nagy Zoltán, a zenei intézet docense is felvázolta, ők mivel készülnek. Tudományos workshopok, kerekasztal-beszélgetések náluk is lesznek, de természetesen szerepel a programok között zenei élményt nyújtó koncertek, filmvetítések is.
Hanák Zsuzsanna, a pszichológia intézet vezetője azokról a programokról szólt, melyek Budapesten lesznek, hiszen mint kiderült, az EKKE számos előadással képviselteti magát az MTA székházában. Elmondta, a területi bizottságok, köztük a miskolci, melybe az egri egyetem is beletartozik, mutatják be eredményeiket.
– Az EKKE közel húsz előadással készül Budapestre. De lesz könyvbemutató is, a 101 kérdés és válasz az önkéntességről kötetünket mutatjuk be. November 26-án pedig belakjuk a székházat, mind délelőtt, mind délután egyetemünk képviselőivel találkozhatnak. Elmondható tehát, hogy az egyetem jelentős szerepet vállal az ünnepben – emelte ki.
A részletes programokért érdemes az EKKE honlapját felkeresni, itt mindenről tájékozódhatnak.
