Tudomány és művészet hónapja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) hagyományaihoz híven idén is csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által koordinált Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz, mely az MTA alapításának 200. évfordulója előtti tisztelgés is egyben. Ennek keretében novemberben számos tudományos és művészeti programot kínálnak az egyetemen. Ezeket villantották fel szerdán sajtótájékoztató keretében.

A Magyar Tudomány Ünnepe: az EKKE számos programmal csatlakozik Fotó: Huszár Márk

Dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes emlékeztetett, 1825. november 3-án Széchenyi István birtokaiból származó jövedelmét feláldozta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, mely a későbbi MTA jogelődje volt.

– Ennek már 200 éve, s november 3-a az MTA születésnapja, s a magyar tudomány ünnepe is – emelte ki.

Az EKKE-n november 3-tól a hónap végéig lesznek programok, közel 50 eseménnyel találkozhatnak az érdeklődők. A hivatalos megnyitó november 10-én lesz.

– Előadások, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók, művészeti események tarkítják majd a hónapot. Eger és Jászberény mellett Budapesten is jelen leszünk – mondta. De nemcsak a magyar tudomány 200 éves idén, Eszterházy Károly 300 éve született, hozzá kapcsolódva történelmi versenyt szerveznek, illetve Jókai Mór 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, ehhez kapcsolódva pedig konferenciát rendeznek.

Bednanics Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja kiemelte, nem csak a professzoraikról szólnak majd a programok, hallgatóik is bemutatkoznak majd. A folytonosság jegyében az előző évek népszerű programjait megtartják, így lesz fordítástudománnyal foglalkozó esemény, de fókuszálnak a tudomány népszerűsítésére is. De lesznek kerekasztal-beszélgetéseik is, ebből egyet kiemelt, Valuch Tibor beszélget Sz. Bíró Zoltánnal Oroszország közelmúltjáról és jelenéről.

Nagy Zoltán, a zenei intézet docense is felvázolta, ők mivel készülnek. Tudományos workshopok, kerekasztal-beszélgetések náluk is lesznek, de természetesen szerepel a programok között zenei élményt nyújtó koncertek, filmvetítések is.