Már a Magyarok vásárát is megszervezték az új egri vásártérre + fotók
Mióta elkészült Eger új vásártere már tartottak egy régiségvásárt nagy sikerrel. Most megszervezték az első Magyarok vásárát is.
Egerben a Petőfi téri vásártéren tartják vasárnap a Magyarok Vásárát hosszú kihagyás után. Az árusok már reggel kirakodtak, s egészen kora estig maradnak a téren. Leginkább minőségi kézzel készült termékek kaphatóak a vásárban, s kistermelőktől származó áru, hagyományos termékek vannak a Magyarok Vására kínálatában.
A program szervezője a Magyar Vásár Kulturális Egyesület, az árusok mellett fellépők is érkeztek a térre. Fellépett az Egri Obsitos Fúvószenekar Kerekes József karnaggyal, a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Kékibolya Honvéd Népdalkör és a Nosztalgia Dalkör is.
Eger önkormányzata tavasszal döntést hozott arról, hogy a Petőfi téren egy új, modern vásárteret alakít ki. A fejlesztésnek köszönhetően a város egy olyan közösségi térrel gazdagodik, amely egyszerre lesz otthona a jövőben hagyományos vásároknak és a kulturális élet pezsgő eseményeinek.
Cél volt, hogy ez legyen a helye a régiségvásárnak és a Magyarok Vásárának is. előbbit már korábban megtartották első alkalommal a téren, s minden várakozást felülmúló siker lett.
Magyarok vására EgerbenFotók: Lénárt Márton