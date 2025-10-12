Már a Magyarok vásárát is megszervezték az új egri vásártérre + fotók

Egerben a Petőfi téri vásártéren tartják vasárnap a Magyarok Vásárát hosszú kihagyás után. Az árusok már reggel kirakodtak, s egészen kora estig maradnak a téren. Leginkább minőségi kézzel készült termékek kaphatóak a vásárban, s kistermelőktől származó áru, hagyományos termékek vannak a Magyarok Vására kínálatában.

A program szervezője a Magyar Vásár Kulturális Egyesület, az árusok mellett fellépők is érkeztek a térre. Fellépett az Egri Obsitos Fúvószenekar Kerekes József karnaggyal, a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Kékibolya Honvéd Népdalkör és a Nosztalgia Dalkör is.

Eger önkormányzata tavasszal döntést hozott arról, hogy a Petőfi téren egy új, modern vásárteret alakít ki. A fejlesztésnek köszönhetően a város egy olyan közösségi térrel gazdagodik, amely egyszerre lesz otthona a jövőben hagyományos vásároknak és a kulturális élet pezsgő eseményeinek.