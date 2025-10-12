október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományos

3 órája

Már a Magyarok vásárát is megszervezték az új egri vásártérre + fotók

Címkék#árus#Magyar Vásár Kulturális Egyesület#vásártér

Mióta elkészült Eger új vásártere már tartottak egy régiségvásárt nagy sikerrel. Most megszervezték az első Magyarok vásárát is.

Heol.hu

Egerben a Petőfi téri vásártéren tartják vasárnap a Magyarok Vásárát hosszú kihagyás után. Az árusok már reggel kirakodtak, s egészen kora estig maradnak a téren. Leginkább minőségi kézzel készült termékek kaphatóak a vásárban, s kistermelőktől származó áru, hagyományos termékek vannak a Magyarok Vására kínálatában.

 

A program szervezője a Magyar Vásár Kulturális Egyesület, az árusok mellett fellépők is érkeztek a térre. Fellépett az Egri Obsitos Fúvószenekar Kerekes József karnaggyal, a  Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Kékibolya Honvéd Népdalkör és a Nosztalgia Dalkör is. 

Eger önkormányzata tavasszal döntést hozott arról, hogy a Petőfi téren egy új, modern vásárteret alakít ki. A fejlesztésnek köszönhetően a város egy olyan közösségi térrel gazdagodik, amely egyszerre lesz otthona a jövőben hagyományos vásároknak és a kulturális élet pezsgő eseményeinek.

Cél volt, hogy ez legyen a helye a régiségvásárnak és a Magyarok Vásárának is. előbbit már korábban megtartották első alkalommal a téren, s minden várakozást felülmúló siker lett.

Magyarok vására Egerben

Fotók: Lénárt Márton

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu