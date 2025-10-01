1 órája
Borul a menetrend a gyöngyösi vasútvonalon – pótlóbuszok szállítják az utasokat
Elég bonyodalmas a közlekedés a MÁV utasai számára szerdán este. A Mátra InterRégió helyett pótlóbusz közlekedik.
Keleti pályaudvarról 16:30-kor Gyöngyösre elindult és a Gyöngyösről 18:08-kor Budapestre induló IR85-ös Mátra InterRégió (3036, 3011) helyett pótlóbusz közlekedik Vámosgyörk és Gyöngyös között - olvasható a MÁV-csoport oldalán.
A Gyöngyösről 18:08-kor induló pótlóbusz (3011) utasai Vámosgyörktől a 18:56-kor továbbinduló IR87-es Agria InterRégióval (551) utazhatnak a Keleti pályaudvarig - írják.
A busz megállási helyei:
- Gyöngyös vasútállomás
- Gyöngyös, Esze Tamás utca 19. (VOLÁN)
- Gyöngyöshalász, autóbusz-forduló (VOLÁN)
- Vámosgyörk, vasútállomás (VOLÁN)
Korábban megírtuk, hogy egy baleset miatt akadt fenn a vonatközlekedés szerda délelőtt Mezőkeresztes-Mezőnyárád között. Lapunk úgy tudja, egy személy öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé, a tardi vasúti átjáró közelében.
Nem véletlen baleset történt, valaki kiugrott a füzesabonyi vonat elé – új részletek és helyszíni fotók
