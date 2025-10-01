október 1., szerda

1 órája

Borul a menetrend a gyöngyösi vasútvonalon – pótlóbuszok szállítják az utasokat

Címkék#MÁV#pótlóbusz#közlekedés

Elég bonyodalmas a közlekedés a MÁV utasai számára szerdán este. A Mátra InterRégió helyett pótlóbusz közlekedik.

Heol.hu

Keleti pályaudvarról 16:30-kor Gyöngyösre elindult és a Gyöngyösről 18:08-kor Budapestre induló IR85-ös Mátra InterRégió (3036, 3011) helyett pótlóbusz közlekedik Vámosgyörk és Gyöngyös között - olvasható a MÁV-csoport oldalán.

A Mátra InterRégió helyett pótlóbusz közlekedik.
A Mátra InterRégió helyett pótlóbusz közlekedik.
Forrás:  Mogyorósi Zsolt / Észak-Magyarország

A Gyöngyösről 18:08-kor induló pótlóbusz (3011) utasai Vámosgyörktől a 18:56-kor továbbinduló IR87-es Agria InterRégióval (551) utazhatnak a Keleti pályaudvarig - írják.

A busz megállási helyei:

  • Gyöngyös vasútállomás
  • Gyöngyös, Esze Tamás utca 19. (VOLÁN)            
  • Gyöngyöshalász, autóbusz-forduló (VOLÁN)      
  • Vámosgyörk, vasútállomás (VOLÁN) 

Korábban megírtuk, hogy egy baleset miatt akadt fenn a vonatközlekedés szerda délelőtt Mezőkeresztes-Mezőnyárád között. Lapunk úgy tudja, egy személy öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé, a tardi vasúti átjáró közelében.

 

 

