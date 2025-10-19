A gyöngyösi Mátra Szálló aranykora és hanyatlása I.

Gyöngyös Fő terén magasodik a ma élőknek Mátra Szálló néven ismert egykori hotel épülete. A pár éve újra kicsinosított külseje felidézi az egykori elegáns szálloda emlékét, amelynek története azonban jóval korábbra nyúlik vissza a legutoljára viselt nevének időszakánál. A volt hotel valamivel több, mint egy évszázados históriáját dr. Vendriczki Róbert történész, a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola tanára idézte fel a Vachott Sándor Városi Könyvtárban tartott előadásán.

A Mátra Szálló jogelődje, a Hotel Bruckner szálloda 1924-ben

Forrás: 2.sz. Dózsa György Általános Iskola - Gyöngyös / Facebook

A XIX. század utolsó évtizedében Gyöngyösön is megélénkült a turizmus, ennek hatására Bruckner Izidor 1901-ben a volt Magyar Királyi Vendégfogadó helyén megnyitja a Hotel Bruckner szállodát.

– Bruckner komoly fejlesztésekbe kezdett. A legjelentősebb az volt, hogy egy sörözővel bővítette az étterem mellett a szolgáltatást. Ezzel a Fő téren a tőszomszédságában álló Három Rózsa Vendégfogadó – amelynek épületében az utóbbi időkben a Budapest Bank fiókja működött – méltó vetélytársa lett, sőt, egy idő után felül is múlta. 1911-től fokozatosan bővült a szálloda, ám a fejlődést 1914-től megtörte az I. világháború kitörése. A dokumentumokból jól kiolvasható, hogy a szálloda vendégforgalma ugyan megcsappant, de annyira azért nem, hogy magát a szállodát ne lehetett volna üzemeltetni. Az első átmeneti bezárás az 1917-es gyöngyösi tűzvész miatt következett be. A felújítás ugyan még abban az évben megindult, ám 1918-ban a központi hatalmak, köztük az Osztrák-Magyar Monarchia elveszítette a világháborút, ahogyan azt lezáró békeszerződések során Magyarország a területének döntő többségét – részletezte a kezdeteket dr. Vendriczki Róbert.