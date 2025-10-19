október 19., vasárnap

Múltidézés

2 órája

A gyöngyösi Mátra Szálló aranykora és hanyatlása I.

Címkék#gyöngyösi#Dr Vendriczki Róbert#Mátra Szálló#hotel#Hungária

A Gyöngyös Fő terén álló, egykori szálloda épülete száz év történetének és közéletének tanúja. A Mátra Szálló, különböző neveken, megérte az aranykort és a hanyatlást is.

Szabó István

Gyöngyös Fő terén magasodik a ma élőknek Mátra Szálló néven ismert egykori hotel épülete. A pár éve újra kicsinosított külseje felidézi az egykori elegáns szálloda emlékét, amelynek története azonban jóval korábbra nyúlik vissza a legutoljára viselt nevének időszakánál. A volt hotel valamivel több, mint egy évszázados históriáját dr. Vendriczki Róbert történész, a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola tanára idézte fel a Vachott Sándor Városi Könyvtárban tartott előadásán.

A Mátra Szálló jogelődje, a Hotel Bruckner szálloda 1924-ben
A Mátra Szálló jogelődje, a Hotel Bruckner szálloda 1924-ben
Forrás: 2.sz. Dózsa György Általános Iskola - Gyöngyös / Facebook

A XIX. század utolsó évtizedében Gyöngyösön is megélénkült a turizmus, ennek hatására Bruckner Izidor 1901-ben a volt Magyar Királyi Vendégfogadó helyén megnyitja a Hotel Bruckner szállodát.

– Bruckner komoly fejlesztésekbe kezdett. A legjelentősebb az volt, hogy egy sörözővel bővítette az étterem mellett a szolgáltatást. Ezzel a Fő téren a tőszomszédságában álló Három Rózsa Vendégfogadó – amelynek épületében az utóbbi időkben a Budapest Bank fiókja működött – méltó vetélytársa lett, sőt, egy idő után felül is múlta. 1911-től fokozatosan bővült a szálloda, ám a fejlődést 1914-től megtörte az I. világháború kitörése. A dokumentumokból jól kiolvasható, hogy a szálloda vendégforgalma ugyan megcsappant, de annyira azért nem, hogy magát a szállodát ne lehetett volna üzemeltetni. Az első átmeneti bezárás az 1917-es gyöngyösi tűzvész miatt következett be. A felújítás ugyan még abban az évben megindult, ám 1918-ban a központi hatalmak, köztük az Osztrák-Magyar Monarchia elveszítette a világháborút, ahogyan azt lezáró békeszerződések során Magyarország a területének döntő többségét – részletezte a kezdeteket dr. Vendriczki Róbert.

 

A Mátra Szálló 1901-ben Hotel Bruckner néven nyitott meg

Bruckner Izidor 1920-ban egy meglehetősen váratlan lépésre szánta el magát. A Trianon okozta kilátástalanság érzése közepette is megérezte a Mátrában rejlő lehetőséget, ugyanis a Kékes maradt az ország egyetlen ezer méter fölötti magasságú hegycsúcsa. Az akkori magyar kormány az idegenforgalmat komoly összegekkel támogatta. Bruckner, bízva a jó üzleti megérzésében, a korábbi egy emeletes szállodára még egy szintet építtetett. Ekkor nyerte el a mai külsejét az épület, magyarázta a történész.

A hotelben a nagypolgári és főúri rétegek, gazdag gyárosok szálltak meg

– Döntő jelentőségű a hotel történetében az 1926. esztendő. Baán Zsigmond lett a főbérlője a szállodának, aki a hotel nevét Hungáriára változtatta, és hatalmas fejlesztésekbe fogott, megalapozva a szálló aranykorát. 23 vendégfogadó-, 40 szállószobát és 5 lakosztályt rendezett be. A lakosztályok elektromos árammal voltak ellátva, valamint külön vécével, fürdőszobával, telefonnal, és minden szobát porszívóztak. A vidék első olyan szállodái közé tartozott a gyöngyösi Hungária, amelyben ezek a szolgáltatások már az 1920-as évek elején megvoltak. Baán kialakított biliárd-, illetve dohányzószobát, lokált, ebédlőtermet, és egy 200 kötetes könyvtárat. A célközönség nyilván az akkori társadalom nagypolgári, főúri, illetve gazdag gyáros rétege volt. A kapcsolódó szolgáltatások közül a közelben volt mosoda, taxiállomás, saját autószerelő műhely és parkoló, de benzinkút is – fejtette ki dr. Vendriczki Róbert. 

A gyöngyösi Hungária Nagyszálló 1934-ben
A gyöngyösi Hungária Nagyszálló 1934-ben
Forrás: Fortepan / Gyöngyi

Az úri kiszolgálást nagyszámú személyzet végezte 24 órás portaszolgálattal

Mint mondta, a szálloda személyzetéről keveset tudni, de a létszámukra tudunk következtetni.

– A dokumentumok tanúsága szerint 144 főre rendelkezett a szálloda ezüst étkészlettel. Valószínűsíthetjük, hogy ez volt az egyszerre ellátható maximális vendéglétszám. A célközönség okán az is valószínű, hogy magas létszámú dolgozói gárda kellett csak a kiszolgálásukhoz is. Az úri felszolgálás abban a korban ugyanis az angol felszolgálás volt, és az akkori szabályok értelmében egy felszolgáló ebben a módban 13 vendéget tudott ellátni. Egy műszakban ezek alapján tízen vagy többen is dolgozhattak felszolgálóként. Nyilván, a felszolgált ételek, italok elkészítéséhez is hihetetlenül sokan kellettek. A Hungária szálloda mai szóhasználattal dolgozóbarát munkahely is volt: a konyhában ventilátor volt a szakácsoknak, ami óriási dolog a nyári hőségben, a forró tűzhelyek mellett. A konyhának saját tésztagyártó gépsora és fagylaltkészítő berendezése volt, az ezüst étkészletek mellé dukáló porcelán edények pedig a pécsi Zsolnay gyár termékei voltak. Napi 24 órában működött portaszolgálat. A falakat a korszak legnagyobb festői, Fényes Adolf, Rippl-Rónai József, Csók István, Glatz Oszkár alkotásai díszítették, fokozva a magas nívójú szolgáltatások adta vendégélményt – sorolta dr. Vendriczki Róbert. 

Az automobil-tulajdonosok közkedvelt helye volt a gyöngyösi szálloda

A  fejlesztések kezdetben a gyöngyösi, majd már a teljes Heves vármegyei célközönségre fókuszáltak. 1936-ban a már akkor működő IBUSZ pazarnak nevezi katalógusában a szállodát. Ekkor már budapesti szállodáknak is méltó vetélytársa a gyöngyösi. Ez a hotel országos szintű ismertségét jelentette, a lokálban pesti előadóművészek léptek fel.

– Baán Zsigmond előrelátása a parkoló, a benzinkút, az autószerelő műhely kialakításával fényesen beigazolódott. A korszakban rendkívül gyorsan fejlődött az autóipar. Az automobil státuszszimbólummá vált, a szálloda célközönsége autótulajdonos volt. Akinek autója volt, annak pénze is kellett legyen. Az autósok pedig átadták az információkat egymásnak, amelyek alapján egy kis könyvecskében a Heves Vármegyei Automobilosok Egyesülete 1932-ben ajánlotta is az autósoknak a gyöngyösi Hungária szállodát – tette hozzá a történész.

Volt olyan év, amikor a szálloda 343 napon át üzemelt teltházzal

A Baán-időszak csúcskorszaka a 30-as évek második fele volt, ez az 1937-es év adataiból egyértelműen kitűnik, fűzte hozzá az előadó. 

– Ebben az évben a szálloda 343 napon át üzemelt teltházzal, de a maradék 22 napon sem volt félháznál alacsonyabb vendéglétszám. Ez hatalmas bevételt jelentett. Baán Zsigmond ennek egy részét visszaforgatta a hotelbe, a másik részét pedig, a kor dzsentlman szokása szerint, a közjóra fordította. Adományozott, írói esteket rendezett a szálló könyvtárában. 1937-ben Gyöngyös-Mátra Hetet rendezett a város érdekeit előtérbe helyezve. Persze, jól tudta, hogy ha egy hétig a Fő téren tömeg van a rendezvényeken, akkor a szálloda kerthelyisége sem marad üres, legalább egy kávéra, egy fagylaltra sokan betérnek– fűzte hozzá dr. Vendriczki Róbert.

A Grand Hotel Hungária aranykora - a gyöngyösi Fő tér a szállodával 1936-ban
A Grand Hotel Hungária aranykora - a gyöngyösi Fő tér a szállodával 1936-ban
Forrás: Fortepan / Bor Dezső

Baán Zsigmond 1937-38-ban már a nemzetközi kapcsolatok építésébe kezdett, főleg bécsi és linzi hoteleket keresett meg. 

– A kapcsolatfelvételek sikeresek is voltak, de 1938-ban az Anschluss, azaz Ausztriának a náci Németországhoz csatolása közbeszólt. Ennek ellenére a nemzetközi forgalom is hatalmas volt Gyöngyösön. A Hungáriában 1933 és 1943 között 14 ország diplomatái, tudósai, művészei, és más országok turistái szálltak meg. Ez 10 év alatt mintegy 11 ezer külföldi vendégéjszakát jelentett. És ez a szám minden bizonnyal jóval magasabb is lehetett volna, de 1939-ben kitört a II. világháború – összegezte dr. Vendriczki Róbert. 

Mint ismert, 1944-ben Magyarországot is elérte a front. Az év novemberében Gyöngyöst is elfoglalták a szovjet csapatok, és november 11-én beléptek a szálloda épületébe is.

(Folytatjuk)
 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
