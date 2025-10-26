Egykor a gyöngyösi elit találkozóhelye volt, ma már csak kevesen emlékeznek, mi zajlott a falak között

"Elhordták belőle a bútorzatot és más tárgyakat"

– A Mátra szállónak szerencséje volt, az épületet nem érte súlyos károsodás, azonban a szovjet hadsereg és a szükség miatt a gyöngyösi lakosság is elhordták belőle a bútorzatot és más tárgyakat. 1945. február 28-án ezért az Ideiglenes Nemzeti Bizottság felkérte az akkori gyöngyösi pártokat, hogy szólítsák fel a lakosságot az elvitt tárgyak visszaszolgáltatására. Valószínűleg volt eredménye ennek, hiszen az év április 15-én újra kinyitott a szálloda 12 szobával. 1947-ben az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal akkor a város tulajdonában lévő szállodával egyfajta vendégkapcsolatot hozott létre, és abban az évben megrendezték a háború utáni első nagy szilvesztert. Ez már nem a gazdag polgároknak szólt, hanem a dolgozó népnek – részletezte a történész.

A Mátra Szálló nevet 1960-ban kapta a patinás hotel

A Mátra Szálló sem kerülhette el 1949-ben az államosítást.

– A megkezdődő Rákosi-korszakban az ötvenes évek elején történt meg a hotel helyreállítása. Az 1920-30-as évek stílusában építették újjá. A nosztalgia minden bizonnyal bevonzotta a vendégeket, hiszen szerződtettek két cigány muzsikust és egy dzsessz zenekart is. Ez azt mutatja, hogy rá igény. Ezután 1959 és 1969 között zajlott átépítés, de ez már szocialista modernizáció volt.

A régi bútorok egy részét eladták, más részét megsemmisítették

A 20-as években kialakított könyvtárat, biliárdszobát, társalgót, az arany- és ezüstszobát megszüntették. Közben, 1960-ban kapta a Mátra Szálló nevet. Étterem, presszó és rendezvény helyszín működött benne.

Nagyon fontos epizód a hotel történetében, amikor megnyílt benne a körpresszó. Ez a stílus a 60-as években Budapesten jelentkezett, ahol nagyon népszerű volt, és a gyöngyösi körpresszó újra országos elismertséget jelentett a Mátra Szállónak

. Ám, talán még a körpresszónál is nagyobb értéke volt az ott dolgozók rendkívül magas szakmaiságának. A felszolgálók ugyanis a háború végéig főúri vagy nagypolgári családoknál szolgáltak, a klasszikus, a brit királyi családnál is hagyományos angol felszolgálást tovább vitték a szállodában. A szálló értékesítési része tehát gyakorlatilag nem változott a politikai rendszer átalakulása ellenére. Ennek óriási hatása lett, a szálló a helyi értelmiség és az elit találkozóhelye lett – fejtette ki dr. Vendriczki Róbert.