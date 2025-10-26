1 órája
Egykor a gyöngyösi elit találkozóhelye volt, ma már csak kevesen emlékeznek, mi zajlott a falak között
A Gyöngyös Fő terén álló, egykori szálloda épülete száz év történetének és közéletének tanúja. A Mátra Szálló, különböző neveken, megérte az aranykort és a hanyatlást is.
Gyöngyös Fő terén magasodik a ma élőknek Mátra Szálló néven ismert egykori hotel épülete. A pár éve újra kicsinosított külseje felidézi az egykori elegáns szálloda emlékét, amelynek története azonban jóval korábbra nyúlik vissza a legutoljára viselt nevének időszakánál. A volt hotel valamivel több, mint egy évszázados históriáját dr. Vendriczki Róbert történész, a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola tanára idézte fel a Vachott Sándor Városi Könyvtárban tartott előadásán.
A II. világháború során 1944. novemberében Gyöngyöst is elfoglalta a szovjet hadsereg, és november 11-én beköltözött a szállodába a szovjet haderő, folytatta dr. Vendriczki Róbert.
"Elhordták belőle a bútorzatot és más tárgyakat"
– A Mátra szállónak szerencséje volt, az épületet nem érte súlyos károsodás, azonban a szovjet hadsereg és a szükség miatt a gyöngyösi lakosság is elhordták belőle a bútorzatot és más tárgyakat. 1945. február 28-án ezért az Ideiglenes Nemzeti Bizottság felkérte az akkori gyöngyösi pártokat, hogy szólítsák fel a lakosságot az elvitt tárgyak visszaszolgáltatására. Valószínűleg volt eredménye ennek, hiszen az év április 15-én újra kinyitott a szálloda 12 szobával. 1947-ben az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal akkor a város tulajdonában lévő szállodával egyfajta vendégkapcsolatot hozott létre, és abban az évben megrendezték a háború utáni első nagy szilvesztert. Ez már nem a gazdag polgároknak szólt, hanem a dolgozó népnek – részletezte a történész.
A Mátra Szálló nevet 1960-ban kapta a patinás hotel
A Mátra Szálló sem kerülhette el 1949-ben az államosítást.
– A megkezdődő Rákosi-korszakban az ötvenes évek elején történt meg a hotel helyreállítása. Az 1920-30-as évek stílusában építették újjá. A nosztalgia minden bizonnyal bevonzotta a vendégeket, hiszen szerződtettek két cigány muzsikust és egy dzsessz zenekart is. Ez azt mutatja, hogy rá igény. Ezután 1959 és 1969 között zajlott átépítés, de ez már szocialista modernizáció volt.
A régi bútorok egy részét eladták, más részét megsemmisítették
A 20-as években kialakított könyvtárat, biliárdszobát, társalgót, az arany- és ezüstszobát megszüntették. Közben, 1960-ban kapta a Mátra Szálló nevet. Étterem, presszó és rendezvény helyszín működött benne.
Nagyon fontos epizód a hotel történetében, amikor megnyílt benne a körpresszó. Ez a stílus a 60-as években Budapesten jelentkezett, ahol nagyon népszerű volt, és a gyöngyösi körpresszó újra országos elismertséget jelentett a Mátra Szállónak
. Ám, talán még a körpresszónál is nagyobb értéke volt az ott dolgozók rendkívül magas szakmaiságának. A felszolgálók ugyanis a háború végéig főúri vagy nagypolgári családoknál szolgáltak, a klasszikus, a brit királyi családnál is hagyományos angol felszolgálást tovább vitték a szállodában. A szálló értékesítési része tehát gyakorlatilag nem változott a politikai rendszer átalakulása ellenére. Ennek óriási hatása lett, a szálló a helyi értelmiség és az elit találkozóhelye lett – fejtette ki dr. Vendriczki Róbert.
A szállodai alkalmazottak több mint 90 százalékát kirúgták
1969-ben három évre újra bezárt a szálloda, megkedődött a HungarHotels, a Kádár-korszak legnagyobb szállodalánca átalakítási időszaka.
– Ebben az időszakban – a visszaemlékezések alapján – a több mint 100 dolgozóból mintegy 9-et hagytak meg, a többit kirúgták. Ők valószínűleg a környékbeli vendéglátóhelyeken helyezkedhettek el, hiszen nagyon komoly szakképzettséggel bíró dolgozók voltak. Akiket megtartott a HungarHotels, azokat Budapesten vagy másutt lévő nagy szállodákba helyezték át. A felszolgálás nagyon komoly látványeleme aratott ekkortól hatalmas sikert mindenütt, ez a flambírozás. A flambírozás során magas alkoholtartalmú italt öntenek egy ételre, majd meggyújtják. A lángok az ételnek egyedi aromát és egy látványos karamellizált réteget adnak. A végeredmény nemcsak ízletesebb, de megjelenésében is drámaibb lesz.
A Mátra Szállóban ilyenkor lekapcsolták a villanyokat, a zenekar tust húzott, hihetetlen élmény volt ez a szervírozás a visszaemlékezések szerint
– magyarázta a történész.
"A vendégeket még mindig vonzotta a személyzet óriási szakmaisága és vendégszeretete"
A Mátra Szálló 1972-ben nyitott ki újra, folytatta dr. Vendriczki Róbert. A 70-es években azonban két nagyobb világválság is volt, ami Magyarország gazdaságát is megfogta. Az évtized második felében és a 80-as években a szálloda infrastruktúrájában nagy változások nem történtek, inkább csak állagmegőrzések voltak. De a vendégeket még mindig vonzotta – visszaemlékezéseik szerint – a személyzet óriási szakmaisága, vendégszeretete, presztizse. A 20-évektől tartó magas szintű szakmaiság titka az utánpótlás rendszeres nevelése volt.
A hattyúdal a rendszerváltás után kezdődött el
– 1989-ben véget ért a Kádár-korszak, a rendszerváltás a hurráoptimizmus ideje volt az országban. A Mátra Szálló történetében azonban ez fordítva sült el. Egyrészt, sokszor gazdát cserélt a szálloda, sőt banki tulajdonba is került, amely az Inn-Side Hotels együttműködésével üzemeltette.
Elindult az utolsó fejezet a Mátra Szálló életében
A hattyúdal 1995-2004 között zajlott. Megindult az átalakítás a szállodán belül, de a bank eladta a presszót és a bárt, hogy előteremtse az összeget. Másrészt, eközben a Mátrában sorra nyíltak az új szállodák, korszerűsödtek az üdülők. A turizmus diverzifikálódott, a szélesebb kínálat új célcsoportokat keresett meg.
Megerősödött az egészségturizmus, úszómedencék, edzőtermek jelentek meg a mátrai hotelekben, teljesen új igények kielégítésére rendezkedtek be. Mindez nem tett jót a Mátra Szállónak
De az sem, hogy Gyöngyös városa nem volt egységes arculatú. Az ide érkezőre a rendbe nem tett épületek látványa köszönt rá, a szocialista stílusú, 4 emeletestől a 19 emeletesig terjedő háztömbök pedig kaotikusan hatottak – fűzte hozzá a történész.
– 2004-ben az új tulajdonos a Party Ékszer lett. Új koncepcióval álltak elő, ennek lényege az lett volna, hogy a szállóból apartmanokat alakítanak ki. Ez jó ötlet lett volna, ha végigviszik, mert cégek települtek meg Gyöngyösön, ipartelepek létesültek. Az M3-as autópálya sokáig csak Gyöngyösig tartott Budapesttől. A gyöngyösi vendéglátás sokat profitált ebből. A tulajdonos ötlete azonban ötlet maradt, a Mátra Szállót eladták, és lakásokat alakítottak ki benne. A Mátra Szálló ezzel a funkcióját veszítette – összegezte dr. Vendriczki Róbert.
