Csak így tovább!

45 perce

Európa-bajnokságon gallyaznak jövőre a füredi erdészeti tanulók

Címkék#Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum , Szakképző Iskola és Kollégium#Ifjúsági Erdész Európa-bajnokság#gallyazás

Az Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium csapata rangos hazai szakmai versenyt nyert. A mátrafüredi erdészeti technikum diákjai jövőre Európa-bajnokságon képviselhetik Magyarországot.

Szabó István

Az Ifjúsági Erdész Európa-bajnokságon indulhat jövőre a mátrafüredi erdészeti technikum csapata, tájékoztatott a közösségi oldalán a Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az 2026-os Európa-bajnoki részvételt az tette lehetővé, hogy a mátrafüredi iskola megnyerte a 2025. évi Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékversenyt.

A mátrafüredi erdészeti iskola aranycsapata. Cseppely Martin (balról), Tornai Bendegúz, Majoros Miklós
A mátrafüredi erdészeti iskola aranycsapata: Cseppely Martin (balról), Tornai Bendegúz, Majoros Miklós
Forrás: Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  / Facebook

– Idén immár 25. alkalommal rendezték meg a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékversenyt Piliscsabán, ahol tíz csapat mérte össze tudását írásban, gyakorlatban és szóban – mindezt az erdészeti növénytan és géptan témakörben. Iskolánk I. csapata – Cseppely Martin, Majoros Miklós, Tornai Bendegúz – nemcsak részt vett, hanem az összesített versenyben az első helyet szerezte meg. A II. csapat tagjai Csörgő Hunor, Sándor András, Szabó Zágon voltak – részletezte a tanintézmény.

A mátrafüredi erdészeti iskola diákjai Európa legjobbjai között folytatják

A technikum tájékoztatása szerint a kiemelkedő eredmények listája így alakult: 
- csapat összetett - 1. hely 
- szóbeli forduló - 1. hely
- gyakorlati forduló - 1. hely 

- Cseppely Martin - gallyazás - 1. hely
- Tornai Bendegúz - lánckímélő darabolás - 1. hely 
- Tornai Bendegúz - döntés - 1. hely

Különdíjat érdemelt ki: 

- Csörgő Hunor - kombinált darabolásban
- Szabó Zágon - gallyazásban

– A gyakorlati versenyszámok során Majoros Miklós tanulónk teljesítménye volt a legjobb, ő érte el a legmagasabb összesített pontszámot. A kiemelkedő teljesítménynek köszönhetően iskolánk csapata képviseli Magyarországot a 2026-os Ifjúsági Erdész Európa-bajnokságon (ESCFS – European Student Championship in Forestry Skills). Gratulálunk minden versenyzőnek a kiemelkedő munkához.  Köszönjük Veres Bálint tanár úr munkáját a gyakorlati versenyszámokra való alapos felkészítésben, illetve azon kollégáink segítségét akik az elméleti felkészítésben részt vettek. Köszönjük a támogatást fenntartónknak, az Északi Agrárszakképzési Centrumnak – közölte a mátrafüredi Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
