Európa-bajnokságon gallyaznak jövőre a füredi erdészeti tanulók

Az Ifjúsági Erdész Európa-bajnokságon indulhat jövőre a mátrafüredi erdészeti technikum csapata, tájékoztatott a közösségi oldalán a Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az 2026-os Európa-bajnoki részvételt az tette lehetővé, hogy a mátrafüredi iskola megnyerte a 2025. évi Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékversenyt.

A mátrafüredi erdészeti iskola aranycsapata: Cseppely Martin (balról), Tornai Bendegúz, Majoros Miklós

Forrás: Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium / Facebook

– Idén immár 25. alkalommal rendezték meg a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékversenyt Piliscsabán, ahol tíz csapat mérte össze tudását írásban, gyakorlatban és szóban – mindezt az erdészeti növénytan és géptan témakörben. Iskolánk I. csapata – Cseppely Martin, Majoros Miklós, Tornai Bendegúz – nemcsak részt vett, hanem az összesített versenyben az első helyet szerezte meg. A II. csapat tagjai Csörgő Hunor, Sándor András, Szabó Zágon voltak – részletezte a tanintézmény.

