Kegyhely

2 órája

Különleges búcsú zárja az évet Mátraverebély-Szentkúton

Címkék#Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely#zarándoklat#búcsú

A búcsúszezon hamarosan lezárul, a kegyhely elcsendesedik. Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely ősszel különleges lelki élményt kínál.

Az év utolsó búcsújára készül Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely. Október 25-én, Szent Hubertus, a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén zárul a 2025-ös zarándokévad, ezzel együtt pedig kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelkigyakorlatok időszaka a kegyhelyen - tudatta portálunkkal közleményben Kerekes-Dancsok Regina, Mátraverebély-Szentkút sajtófőnöke.

A Szentév különleges ereje idén érezhető volt Szentkúton: a legnagyobb búcsúkra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyerekbarát turisztikai központba - írják.

A búcsúszezon lezártával a kegyhely elcsendesedik. A szerzetesek mindennapjait mostantól az imádság, a szellemi és fizikai munka tölti ki: fafűtéssel készülnek a télre, gondozzák a kegyhely területét és ellátják a szezonális feladatokat, amellett, hogy vasárnaponként és az ünnepek alkalmával teljesítik a lelkipásztori szolgálatot is. A természet is más arcát mutatja: az őszi erdők színei, a csend és a nyugalom különleges lelki élményt kínálnak mindazoknak, akik ebben az időszakban látogatnak el Szentkútra - részletezik.

Aki lelki segítségre, papra vagy szerzetesre vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a kegyhely recepcióján. A szolgálat – akár egy lelki „ügyelet” – 12 órán át biztosítja, hogy senki ne maradjon segítség nélkül. Ugyanakkor a legtöbb személyes beszélgetést, gyónást és lelki kísérést vasárnap délelőttre, a szentmisék előtti időszakra időzítik a helyi szerzetesek.

A búcsúszezon lezárulta után is érdemes útra kelni: Mátraverebély-Szentkúton a csend nem hiány, hanem jelenlét. Itt minden újra a helyére kerül, ami a hétköznapok rohanásában szétcsúszott - fogalmaznak.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mátraverebély-Szentkút Kegyhely)

 

 

 

