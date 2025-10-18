Különleges búcsú zárja az évet Mátraverebély-Szentkúton

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A búcsúszezon lezártával a kegyhely elcsendesedik. A szerzetesek mindennapjait mostantól az imádság, a szellemi és fizikai munka tölti ki: fafűtéssel készülnek a télre, gondozzák a kegyhely területét és ellátják a szezonális feladatokat, amellett, hogy vasárnaponként és az ünnepek alkalmával teljesítik a lelkipásztori szolgálatot is. A természet is más arcát mutatja: az őszi erdők színei, a csend és a nyugalom különleges lelki élményt kínálnak mindazoknak, akik ebben az időszakban látogatnak el Szentkútra - részletezik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aki lelki segítségre, papra vagy szerzetesre vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a kegyhely recepcióján. A szolgálat – akár egy lelki „ügyelet” – 12 órán át biztosítja, hogy senki ne maradjon segítség nélkül. Ugyanakkor a legtöbb személyes beszélgetést, gyónást és lelki kísérést vasárnap délelőttre, a szentmisék előtti időszakra időzítik a helyi szerzetesek.

A búcsúszezon lezárulta után is érdemes útra kelni: Mátraverebély-Szentkúton a csend nem hiány, hanem jelenlét. Itt minden újra a helyére kerül, ami a hétköznapok rohanásában szétcsúszott - fogalmaznak.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mátraverebély-Szentkút Kegyhely)