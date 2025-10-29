Itt a bejelentés: valamire készülnek a síneken Egernél, figyelmeztetik a lakosságot!

Füzesabony–Eger vonalon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - közölte a MÁV szerda délután.

Éjszaka fognak dolgozni a síneknél, a MÁV türelmet kér

Forrás: VG.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az alábbi munkálatokra kell készülni a hetekben: