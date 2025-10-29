Munkavégzés
59 perce
Itt a bejelentés: valamire készülnek a síneken Egernél, figyelmeztetik a lakosságot!
Zajjal járó éjszakai munkavégzést jelentett be a vasúttársaság a Füzesabony–Eger vonalon. A MÁV a lakosság türelmét kérik.
Füzesabony–Eger vonalon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - közölte a MÁV szerda délután.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az alábbi munkálatokra kell készülni a hetekben:
- Eger állomáson november 6-án 23:15-től 4 óráig,
- Füzesabony és Maklár között november 11-én és 12-én 23:15-től 3:25-ig,
- Maklár és Eger között november 13-án és 18-án éjjelente 22:20-től 3:15-ig,
- Eger és Eger-Felnémet között november 19-én és 20-án 19-től 4 óráig.
Ezt ne hagyja ki!Humor
Tegnap, 10:20
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Ezt ne hagyja ki!Ruhák, ékszerek
7 órája
Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk
Ezt ne hagyja ki!Önazonosság
Tegnap, 13:50
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre