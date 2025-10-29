október 29., szerda

Munkavégzés

59 perce

Itt a bejelentés: valamire készülnek a síneken Egernél, figyelmeztetik a lakosságot!

Zajjal járó éjszakai munkavégzést jelentett be a vasúttársaság a Füzesabony–Eger vonalon. A MÁV a lakosság türelmét kérik.

Heol.hu

Füzesabony–Eger vonalon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - közölte a MÁV szerda délután.

Éjszaka fognak dolgozni a síneknél, a MÁV türelmet kér
Éjszaka fognak dolgozni a síneknél, a MÁV türelmet kér
Az alábbi munkálatokra kell készülni a hetekben:

  • Eger állomáson november 6-án 23:15-től 4 óráig,
  • Füzesabony és Maklár között november 11-én és 12-én 23:15-től 3:25-ig,  
  • Maklár és Eger között november 13-án és 18-án éjjelente 22:20-től 3:15-ig,  
  • Eger és Eger-Felnémet között november 19-én és 20-án 19-től 4 óráig.

 

 

 

