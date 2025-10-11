Pótlóbuszok mennek vonat helyett Füzesabonyból - mutatjuk hol állnak meg

A Füzesabonyból 11:38-kor és 13:38-kor Debrecenbe, valamint a Debrecenből Füzesabonyba 12:55-kor és 14:55-kor induló személyvonat (6615, 6635, 6634, 6626) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt - olvasható a MÁV-csoport honlapján.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Debrecenből 11:38-kor induló vonat pótlóbusza várhatóan 50 perces késéssel közlekedik. Balmazújvárostól csak leszállás céljából áll meg - írják.

A buszok megállási helyei:

Füzesabony, vasútállomás (VOLÁN)

Mezőtárkány, faluközpont (VOLÁN)

Egerfarmos vasútállomás

Poroszló, vasútállomás (VOLÁN)

Tiszafüred, autóbusz-állomás (VOLÁN)

Egyek, vasútállomás (VOLÁN)

Ohat-Pusztakócs vasútállomás

Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely

Hortobágy vasútállomás

Balmazújváros vasútállomás

Nem érintik Kétútközt és Kónyát.

