október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

1 órája

Pótlóbuszok mennek vonat helyett Füzesabonyból - mutatjuk hol állnak meg

Címkék#vonatközlekedés#MÁV#pótlóbusz

Szombaton délután közlekedési problémák nehezítik a vonatközlekedést a Füzesabony–Debrecen vonalon. A MÁV-csoport közlése szerint több vonat helyett pótlóbusz jár.

Heol.hu

A Füzesabonyból 11:38-kor és 13:38-kor Debrecenbe, valamint a Debrecenből Füzesabonyba 12:55-kor és 14:55-kor induló személyvonat (6615, 6635, 6634, 6626) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt - olvasható a MÁV-csoport honlapján.

A MÁV-csoport közlése szerint több vonat helyett pótlóbusz jár.
A MÁV-csoport közlése szerint több vonat helyett pótlóbusz jár.
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Debrecenből 11:38-kor induló vonat pótlóbusza várhatóan 50 perces késéssel közlekedik. Balmazújvárostól csak leszállás céljából áll meg - írják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A buszok megállási helyei:

  • Füzesabony, vasútállomás (VOLÁN)      
  • Mezőtárkány, faluközpont (VOLÁN)     
  • Egerfarmos vasútállomás          
  • Poroszló, vasútállomás (VOLÁN)             
  • Tiszafüred, autóbusz-állomás (VOLÁN)
  • Egyek, vasútállomás (VOLÁN)  
  • Ohat-Pusztakócs vasútállomás
  • Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely
  • Hortobágy vasútállomás            
  • Balmazújváros vasútállomás    
    Nem érintik Kétútközt és Kónyát.

Korábban megírtuk, hogy a Füzesabony–Miskolc vonalszakaszon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu