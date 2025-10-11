1 órája
Pótlóbuszok mennek vonat helyett Füzesabonyból - mutatjuk hol állnak meg
Szombaton délután közlekedési problémák nehezítik a vonatközlekedést a Füzesabony–Debrecen vonalon. A MÁV-csoport közlése szerint több vonat helyett pótlóbusz jár.
A Füzesabonyból 11:38-kor és 13:38-kor Debrecenbe, valamint a Debrecenből Füzesabonyba 12:55-kor és 14:55-kor induló személyvonat (6615, 6635, 6634, 6626) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt - olvasható a MÁV-csoport honlapján.
A Debrecenből 11:38-kor induló vonat pótlóbusza várhatóan 50 perces késéssel közlekedik. Balmazújvárostól csak leszállás céljából áll meg - írják.
A buszok megállási helyei:
- Füzesabony, vasútállomás (VOLÁN)
- Mezőtárkány, faluközpont (VOLÁN)
- Egerfarmos vasútállomás
- Poroszló, vasútállomás (VOLÁN)
- Tiszafüred, autóbusz-állomás (VOLÁN)
- Egyek, vasútállomás (VOLÁN)
- Ohat-Pusztakócs vasútállomás
- Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely
- Hortobágy vasútállomás
- Balmazújváros vasútállomás
Nem érintik Kétútközt és Kónyát.
Korábban megírtuk, hogy a Füzesabony–Miskolc vonalszakaszon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán.
