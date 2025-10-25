1 órája
Senki ne lepődjön meg, ha fennakadások lesznek szombaton a hatvani fővonalon
Több késő, esetenként kimaradó járatokkal is számolni lehet szombat délelőtt a hatvani vonalon. A MÁV vonatai már hajnal óta késnek
A Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon és a Miskolc-Nyíregyháza szakaszon közlekedő vonatok esetében 5-15 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani, mert Miskolc és Nyékládháza között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok felsővezeték-szakadás miatt. Esetenként kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra is lehet számítani - írja a MÁV.
Mint írták, a helyreállítás várhatóan szombat délelőttig tart.
Pénteken volt olyan egri vonat is, aminél a késés egy óra volt.
