Senki ne lepődjön meg, ha fennakadások lesznek szombaton a hatvani fővonalon

A Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon és a Miskolc-Nyíregyháza szakaszon közlekedő vonatok esetében 5-15 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani, mert Miskolc és Nyékládháza között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok felsővezeték-szakadás miatt. Esetenként kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra is lehet számítani - írja a MÁV.

Senki ne lepődjön meg, ha fennakadások lesznek a hatvani fővonalon

Forrás: MÁV-Csoport

Mint írták, a helyreállítás várhatóan szombat délelőttig tart.