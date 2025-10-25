október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Késések

1 órája

Senki ne lepődjön meg, ha fennakadások lesznek szombaton a hatvani fővonalon

Címkék#MÁV#vonat#késés

Több késő, esetenként kimaradó járatokkal is számolni lehet szombat délelőtt a hatvani vonalon. A MÁV vonatai már hajnal óta késnek

Heol.hu

A Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon és a Miskolc-Nyíregyháza szakaszon közlekedő vonatok esetében 5-15 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani, mert Miskolc és Nyékládháza között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok felsővezeték-szakadás miatt. Esetenként kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra is lehet számítani - írja a MÁV

Senki ne lepődjön meg, ha fennakadások lesznek a hatvani fővonalon
Forrás: MÁV-Csoport

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, a helyreállítás várhatóan szombat délelőttig tart.

 

Pénteken volt olyan egri vonat is, aminél a késés egy óra volt.

 


 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu