Pontatlanok a vonatok Hevesben? Mutatjuk, hogy alakultak a késések

Szeptemberben menetrendi értelemben is véget ért a nyár. Iskolakezdéstől a MÁV-csoport járatai már az utószezonnak megfelelő rendben közlekednek, de a hónap elején még gyakran a főszezont idéző hőség okozott kihívásokat a napi üzemben. A hónap egészének közlekedését ugyanakkor nem ez határozta meg leginkább, hanem a Keleti pályaudvar műszaki felújítása miatt bevezetett ideiglenes forgalmi rend, majd az állomás fokozatos újranyitása – írja a MÁV havi riportjában.

A MÁV-csoport közleményében szerepel, hogy a miskolci vonalon is jobban teljesítenek a vonatok

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Azt írják, pozitív fejlemény, hogy az ország legforgalmasabb állomásának kizárása ellenére szeptember hónapban is folytatódni tudott a javuló menetrendszerűségi trend, amelynek kialakulását leginkább a korszerű mozdonyok szolgálatba állítása és a legkritikusabb pályaszakaszok ütemezett felújítása tette lehetővé.

A javuló tendencia kisebb részben az előző hónaphoz, jelentősebb részben pedig a tavalyi év hasonló időszakának pontossági adataihoz mérve értelmezhető igazán. A főszezon utolsó hónapjával összehasonlítva szeptemberben kivétel nélkül minden késési kategóriában csökkent azoknak a vonatoknak az aránya, amelyek valamilyen (műszaki vagy forgalmi) okból nem tudták tartani a menetrendet. Azonban ennél is beszédesebb adat, hogy tavaly szeptemberhez képest idén 6,55 százalékot javult a hálózati menetrendszerűség. Ez két szempontból is fontos fejlemény: a 7 százalékpontot közelítő érték „hibahatáron túli” nagyságrend, eseti különbségek (pl. turisztikai szempontból kedvezőtlenebb időjárás) nem magyarázza, illetve szeptemberre már egyértelműen kijelenthető, hogy az év/év szemléletű, összehasonlító adatok szerény, de trendszerű javulást mutatnak.

A szeptember ugyanakkor megmutatta azt is, hogy melyik vasútvonalak maradtak el a fenti, kedvező trendtől: a 2-es, 70-es, 71-es vasútvonalon visszaesés volt tapasztalható augusztushoz képest, igaz, a biztosítóberendezési hibákon túl néhány baleset is közrejátszott a késések kialakulásában, illetve a szobi vonal késési statisztikáit – a szlovákiai pályafelújítások miatt – Pozsony felől késve érkező EuroCityk is rontották. Az utasbiztonsági kampányok rendkívül fontosak, ugyanis szeptemberben sajnos ismét több gázolás és útátjárós baleset történt országszerte.