Pontatlanok a vonatok Hevesben? Mutatjuk, hogy alakultak a késések
A szeptemberi adatok is megérkeztek, úgy tűnik, csak néhány perceket késnek a vonatok. A MÁV ismét közölte havi riportját.
Szeptemberben menetrendi értelemben is véget ért a nyár. Iskolakezdéstől a MÁV-csoport járatai már az utószezonnak megfelelő rendben közlekednek, de a hónap elején még gyakran a főszezont idéző hőség okozott kihívásokat a napi üzemben. A hónap egészének közlekedését ugyanakkor nem ez határozta meg leginkább, hanem a Keleti pályaudvar műszaki felújítása miatt bevezetett ideiglenes forgalmi rend, majd az állomás fokozatos újranyitása – írja a MÁV havi riportjában.
Azt írják, pozitív fejlemény, hogy az ország legforgalmasabb állomásának kizárása ellenére szeptember hónapban is folytatódni tudott a javuló menetrendszerűségi trend, amelynek kialakulását leginkább a korszerű mozdonyok szolgálatba állítása és a legkritikusabb pályaszakaszok ütemezett felújítása tette lehetővé.
A javuló tendencia kisebb részben az előző hónaphoz, jelentősebb részben pedig a tavalyi év hasonló időszakának pontossági adataihoz mérve értelmezhető igazán. A főszezon utolsó hónapjával összehasonlítva szeptemberben kivétel nélkül minden késési kategóriában csökkent azoknak a vonatoknak az aránya, amelyek valamilyen (műszaki vagy forgalmi) okból nem tudták tartani a menetrendet. Azonban ennél is beszédesebb adat, hogy tavaly szeptemberhez képest idén 6,55 százalékot javult a hálózati menetrendszerűség. Ez két szempontból is fontos fejlemény: a 7 százalékpontot közelítő érték „hibahatáron túli” nagyságrend, eseti különbségek (pl. turisztikai szempontból kedvezőtlenebb időjárás) nem magyarázza, illetve szeptemberre már egyértelműen kijelenthető, hogy az év/év szemléletű, összehasonlító adatok szerény, de trendszerű javulást mutatnak.
A szeptember ugyanakkor megmutatta azt is, hogy melyik vasútvonalak maradtak el a fenti, kedvező trendtől: a 2-es, 70-es, 71-es vasútvonalon visszaesés volt tapasztalható augusztushoz képest, igaz, a biztosítóberendezési hibákon túl néhány baleset is közrejátszott a késések kialakulásában, illetve a szobi vonal késési statisztikáit – a szlovákiai pályafelújítások miatt – Pozsony felől késve érkező EuroCityk is rontották. Az utasbiztonsági kampányok rendkívül fontosak, ugyanis szeptemberben sajnos ismét több gázolás és útátjárós baleset történt országszerte.
MÁV riport: így közlekedtek a vonatok a miskolci vonalon
Megnéztük, a miskolci fővonal az országos átlag (80,09 százalék) alatt teljesített, a vonatok 78,57 százalék volt pontos. Ez némi javulás az augusztusi 76,83 százalékhoz képest, s legtöbbször 6-15 perc közötti késéses fordultak elő.
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgaztó a közösségi oldalán azt írta, már mémszerűen szokott terjedni, hogy egyetlen év alatt hány évnyit késik a MÁV.
– Ami annyiban persze megtévesztő, hogy azt nem szokták hozzátenni: egyetlen évben több, mint 180 évnek megfelelő percet közlekedün – teszihozzá.
De akkor nézzük a késett perceket évekbe átszámolva:
- 2023-ban az év első 9 hónapjában, azaz januártól szeptemberig 4 év 17 napnyi késést szenvedtünk el.
- 2024-ben ugyanezen időszakban 4 év 345 napnyit, azaz közel 5 évnyit.
- Idén január és szeptember között azonban közel egy évnyivel kevesebbet: 3 év 363 napot.
– Mielőtt valaki azt írná: „közel négy évnyi késéssel henceg a MÁV-vezér”, nem hencegek, mert a számok egyértelműen mutatják a valós helyzetet: idén már jóval kevesebb késés jutott az 1–9. hónapra, vagyis a javuló trend egyértelmű, és mérhető eredménye van a késések visszaszorításáért tett lépéseinknek – zárta.
