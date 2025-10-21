Felkészült a MÁV a hosszú hétvégére

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a – megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését – tudatta a társaság. A közlekedési társaság folyamatosan figyelemmel követi az utasigények változását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is segíteni lehessen a hosszú hétvége közlekedését.

A MÁV jelezte, hogyan segítik az ünnepi hétvégén közlekedőket

Forrás: Boon.hu

Azt is közölték, hogy a vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását. Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán járatok október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.