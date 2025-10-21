október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

2 órája

Felkészült a MÁV a hosszú hétvégére

Címkék#vonat#MÁV#hosszú hétvége

A közelgő nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére megerősített közlekedéssel készülnek a vasúti és busztársaságok. A MÁV-csoport a nyári főszezonban bevált megoldásokat alkalmazza, több kocsival indítja az InterCity vonatokat, és szükség esetén MÁVBUSZ-járatokat is bevet, hogy minden utas kényelmesen eljuthasson úti céljához.

Heol.hu

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a – megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését – tudatta a társaság. A közlekedési társaság folyamatosan figyelemmel követi az utasigények változását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is segíteni lehessen a hosszú hétvége közlekedését.

A MÁV jelezte, hogyan segítik az ünnepi hétvégén közlekedőket Forrás: Boon.hu
A MÁV jelezte, hogyan segítik az ünnepi hétvégén közlekedőket
Forrás: Boon.hu

Azt is közölték, hogy a vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását. Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán járatok október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu