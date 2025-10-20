Rossz hír az ingázóknak Hevesben, a Keletiből most nem lesz egyszerű hazajutni

Egy biztosítóberendezés meghibásodása miatt hétfő kora délutántól változásokra kell számítani a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok forgalmában. A vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul vissza, vagy késéssel indul - közölte a MÁV.

Több késést jelentett be hétfő délutánra a MÁV

Forrás: Magyar Nemzet

Azt írták, a Keleti pályaudvaron a hiba elhárításáig kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

Mint írták, a Mávinform a városon belüli közlekedésre a BKK járatait ajánlja, a vasúti jegyek érvényesek a BKK meghatározott járatain is.