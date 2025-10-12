Késnek a vonatok Hatvan irányába – akadály nehezíti a közlekedést

A Miskolcról a Keleti pályaudvarra menetrend szerint 10:35-kor továbbinduló Tokaj InterCity (IC 650) menetideje jelentősen nőtt a Nyíregyházánál zajló helyreállítási munkák következtében vasárnap. A vonat csak Hatvanig közlekedik a forduló vonat késésének csökkentése érdekében. Az utasok onnan a 13:07-kor továbbinduló Hernád InterCityvel (IC 185) utazhatnak a Keleti pályaudvarig - írja a MÁV.

Késésben a MÁV, több akadály is a síneken

Forrás: MÁV

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, a Keleti pályaudvarról 13:25-kor – Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza érintésével – a Nyugati pályaudvarra induló Tokaj InterCity (IC 566) helyett motorvonat közlekedik Hatvanig, ahol át kell szállni az IC-kocsikba.