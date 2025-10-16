MÁV
Pótlóbuszok szállítják az utasokat a füzesabonyi vasútvonalon
A füzesabonyi vonalon csütörtök este pótlóbusszal közlekedhetnek az utasok.
A Füzesabonyból 17:38-kor Debrecen felé induló személyvonat (6643) helyett Füzesabony és Balmazújváros között pótlóbusz közlekedik. A közút vonalvezetése miatt hosszabb menetidővel közlekedik a pótlóbusz, emiatt tovább közlekedik Debrecenig. Balmazújváros és Debrecen között csak leszállási célból áll meg. A Debrecenből 18:55-kor Füzesabony felé induló személyvonat (6628) helyett Balmazújváros és Füzesabony között pótlóbusz közlekedik- olvasható a MÁV-csoport honlapján.
A pótlóbusz Kónyát nem érinti, az alábbi helyeken áll meg:
- Füzesabony vasútállomás
- Mezőtárkány, Faluközpont
- Egerfarmos vasútállomás
- Poroszló vasútállomás
- Tiszafüred, Autóbusz-állomás
- Egyek vasútállomás
- Ohat-Pusztakócs vasútállomás
- Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely
- Hortobágy vasútállomás
- Balmazújváros vasútállomás
- Balmazújváros és Látókép között vágányzári pótlóbusz közlekedik.
