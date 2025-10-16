Pótlóbuszok szállítják az utasokat a füzesabonyi vasútvonalon

A Füzesabonyból 17:38-kor Debrecen felé induló személyvonat (6643) helyett Füzesabony és Balmazújváros között pótlóbusz közlekedik. A közút vonalvezetése miatt hosszabb menetidővel közlekedik a pótlóbusz, emiatt tovább közlekedik Debrecenig. Balmazújváros és Debrecen között csak leszállási célból áll meg. A Debrecenből 18:55-kor Füzesabony felé induló személyvonat (6628) helyett Balmazújváros és Füzesabony között pótlóbusz közlekedik- olvasható a MÁV-csoport honlapján.

A MÁV-csoport legfrissebb közleményében szerepel, hogy a füzesabonyi vonalon pólóbuszok szállítják az utasokat csütörtökön kora este.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A pótlóbusz Kónyát nem érinti, az alábbi helyeken áll meg:

Füzesabony vasútállomás

Mezőtárkány, Faluközpont

Egerfarmos vasútállomás

Poroszló vasútállomás

Tiszafüred, Autóbusz-állomás

Egyek vasútállomás

Ohat-Pusztakócs vasútállomás

Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely

Hortobágy vasútállomás

Balmazújváros vasútállomás

Balmazújváros és Látókép között vágányzári pótlóbusz közlekedik.

- írják.