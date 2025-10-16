október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

2 órája

Pótlóbuszok szállítják az utasokat a füzesabonyi vasútvonalon

Címkék#vonat#MÁV#pótlóbusz

A füzesabonyi vonalon csütörtök este pótlóbusszal közlekedhetnek az utasok.

Heol.hu

A Füzesabonyból 17:38-kor Debrecen felé induló személyvonat (6643) helyett Füzesabony és Balmazújváros között pótlóbusz közlekedik. A közút vonalvezetése miatt hosszabb menetidővel közlekedik a pótlóbusz, emiatt tovább közlekedik Debrecenig. Balmazújváros és Debrecen között csak leszállási célból áll meg. A Debrecenből 18:55-kor Füzesabony felé induló személyvonat (6628) helyett Balmazújváros és Füzesabony között pótlóbusz közlekedik- olvasható a MÁV-csoport honlapján.

A MÁV-csoport legfrissebb közleményében szerepel, hogy a füzesabonyi vonalon pólóbuszok szállítják az utasokat csütörtökön kora este.
A MÁV-csoport legfrissebb közleményében szerepel, hogy a füzesabonyi vonalon pólóbuszok szállítják az utasokat csütörtökön kora este. 
Forrás: Huszár Márk /  Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A pótlóbusz Kónyát nem érinti, az alábbi helyeken áll meg:

  • Füzesabony vasútállomás 
  • Mezőtárkány, Faluközpont 
  • Egerfarmos vasútállomás     
  • Poroszló vasútállomás    
  • Tiszafüred, Autóbusz-állomás 
  • Egyek vasútállomás      
  • Ohat-Pusztakócs vasútállomás         
  • Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely       
  • Hortobágy vasútállomás                   
  • Balmazújváros vasútállomás
  • Balmazújváros és Látókép között vágányzári pótlóbusz közlekedik.

- írják.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu