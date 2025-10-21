október 21., kedd

Orsolya névnap

MÁV

2 órája

Késnek a vonatok a szilvásváradi vonalon, mutatjuk, mi történt

Címkék#Mávinform#Máv#vasútállomás

Hosszabb lesz menetidő a szilvásváradi vonalon. Mutatjuk, mi okozza a késéseket.

Heol.hu

Az Eger–Szilvásvárad vonalon a délelőtti órákban 25-40 perccel hosszabb menetidőre kell számítani időjárási ok miatt – számolt be a késésekről a Mávinform.

Máv: vonat késés várható Eger és Szilvásvárad között.
Máv: vonat késés várható Eger és Szilvásvárad között.
Forrás: Kisalföld-archívum

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombaton halálos vonatgázolás történt Rákos vasútállomáson, az egri vonat ütött el egy embert:

 

