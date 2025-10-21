Késnek a vonatok a szilvásváradi vonalon, mutatjuk, mi történt

Az Eger–Szilvásvárad vonalon a délelőtti órákban 25-40 perccel hosszabb menetidőre kell számítani időjárási ok miatt – számolt be a késésekről a Mávinform.

Máv: vonat késés várható Eger és Szilvásvárad között.

Forrás: Kisalföld-archívum

