MÁV
2 órája
Késnek a vonatok a szilvásváradi vonalon, mutatjuk, mi történt
Hosszabb lesz menetidő a szilvásváradi vonalon. Mutatjuk, mi okozza a késéseket.
Az Eger–Szilvásvárad vonalon a délelőtti órákban 25-40 perccel hosszabb menetidőre kell számítani időjárási ok miatt – számolt be a késésekről a Mávinform.
