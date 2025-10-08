október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hangos lesz

55 perce

Zajos éjszakák elé nézünk Hevesben, készítsd elő a füldugót!

Címkék#karbantartás#vonat#zaj#MÁV

Heves vármegyében több éjszakán keresztül is zajos lesz a környék.

Heol.hu

A Füzesabony–Miskolc vonalszakaszon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán - olvasható a MÁV-csoport közleményében.

A MÁV éjszakai, zajjal járó karbantartást végez Hevesben
A MÁV éjszakai, zajjal járó karbantartást végez Hevesben
Forrás:   Huszár Márk /  Heol.hu

                                                                        Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mikor tervezi a MÁV a karbantartásokat?   

  • Füzesabony vasútállomáson október 15-én, 20-án és 21-én éjszakánként 22:45-től 3 óráig,
  • Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás között október 8-án, továbbá 13-án és 14-én éjjelente 22:10-től 4 óráig,
  • Füzesabony–Mezőkövesd között október 27-én és 28-án 22:05-től 3:50-ig.

A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - írják.

Szeptemberben megírtuk, hogy megdöbbentő jelenet játszódott le a füzesabonyi vasútvonal egyik járatán. Egy gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu