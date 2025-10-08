Zajos éjszakák elé nézünk Hevesben, készítsd elő a füldugót!

A Füzesabony–Miskolc vonalszakaszon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán - olvasható a MÁV-csoport közleményében.

A MÁV éjszakai, zajjal járó karbantartást végez Hevesben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mikor tervezi a MÁV a karbantartásokat?

Füzesabony vasútállomáson október 15-én, 20-án és 21-én éjszakánként 22:45-től 3 óráig,

Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás között október 8-án, továbbá 13-án és 14-én éjjelente 22:10-től 4 óráig,

Füzesabony–Mezőkövesd között október 27-én és 28-án 22:05-től 3:50-ig.

A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - írják.

Szeptemberben megírtuk, hogy megdöbbentő jelenet játszódott le a füzesabonyi vasútvonal egyik járatán. Egy gyerek kiugrott a mozgó vonat ablakán.