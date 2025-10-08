Hangos lesz
55 perce
Zajos éjszakák elé nézünk Hevesben, készítsd elő a füldugót!
Heves vármegyében több éjszakán keresztül is zajos lesz a környék.
A Füzesabony–Miskolc vonalszakaszon előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán - olvasható a MÁV-csoport közleményében.
Mikor tervezi a MÁV a karbantartásokat?
- Füzesabony vasútállomáson október 15-én, 20-án és 21-én éjszakánként 22:45-től 3 óráig,
- Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás között október 8-án, továbbá 13-án és 14-én éjjelente 22:10-től 4 óráig,
- Füzesabony–Mezőkövesd között október 27-én és 28-án 22:05-től 3:50-ig.
A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - írják.
