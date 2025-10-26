október 26., vasárnap

Óriás

2 órája

Megfogta a Tisza szörnyét — a mérleg is alig hitte el! - fotókkal, videóval

Címkék#Barati Béla#pontyhorgász#horgászat#rekord

A végtelenül boldog horgász most kicsit elbizonytalanodott a jövőt illetően. „Hova tovább?” – tette fel magának a kérdést.

Heol.hu

A rutinos pontyhorgász, Barati Béla a novembert a szülőfalvában, Tiszadorogmán töltötte. Az évek óta kedvelt helyén – amelyet már 35 éve vallat – horgonyzott le október 21-én, azonban a szemközti oldalon szintén horgásztak. Mivel már nem volt idő másik helyet keresni, úgy gondolta, egy éjszakát azért rápróbál. Amit fogott, többször is meg kellett mérni - írja a Pecaverzum.hu.

Gigahal döntött rekordot a Tiszán
Forrás: Pecaverzum.hu

Megnéztem, változott-e a meder tavalyhoz képest, de nem, az akadó a helyén. Mivel nagyponty a célhal, magot nem igazán használok, csak minőségi bojlit. Feltettem a kedvencemből egy-egy kisebb, 24 milliméteres méretet a két botra, egyikre fűszerest, a másikra kagylósat, és pár marékkal daraboltam mellé.

- mesélte a horgász a lapnak.

Mivel éjjele eseménytelenül telt, csónakjával átköltözött egy sekélyebb részre, ahol 10 méteres vízmélység helyett már csak 6 méteren próbálkozott. Egyik végszerelékét a partszélbe, a parttal párhuzamosan, a folyásnak lefelé dobta, a másikat a sodorvonalban helyezte el. A bojlik méretein is módosított, és lefaragta azokat körülbelül 20 milliméteresre.

Éjfél után lassú, de erőteljes, húzós kapás lett figyelmes a parttal párhuzamosan bevetett csalijára. Gyorsan kabátot rántott magára, bekapcsolat a lámpáját, és elkezdte a fárasztást. 

Viszonylag könnyen, de tartva folyamatosan, a bedőlt fák előtt végigvezettem, egyszer éreztem akadót, de kifordult belőle. Lomhán lüktetett hatalmas pulzálásokkal, szerintem fel sem fogta, hogy húzom.

 - mondta

Kitört párszor előttem, közel a fákhoz, láttam, hogy nem kicsi. Gondoltam, lesz vagy 15 kiló. Amikor óvatosan másodjára is sikerült felhozni a víz tetejére, majd megszákoltam, szembesültem vele, hogy ez biztos 20

– a hal tehát csak egyre nőtt Barati Béla szemében.

A fárasztás 10 percig tarthatott, a merítőszák hálója is kiszakadt, de így is ki tudta emelni. Kiforgatta a merítőből a lehető legóvatosabban és megpróbáltam megmérni, de a mérleg kiakadt.  

Elmondása szerint egész éjjel figyelt a halra, nehogy egy vidra megtámadja. Másnap kétszeri mérés után is 30,10 kilogrammot mutatott.

Augusztusban egy 70 éve pecás fogta meg élete pontyát, egy 30,32 kilogrammos nyurgapontyot.

Október végén segítséget kért egy pecás az általa kifogott hal beazonosításához. A Tisza-tónál fogták az aprócska halat, amiről kiderült, hogy rekord méretű.

 

 

 

 

