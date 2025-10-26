Megfogta a Tisza szörnyét — a mérleg is alig hitte el! - fotókkal, videóval

A rutinos pontyhorgász, Barati Béla a novembert a szülőfalvában, Tiszadorogmán töltötte. Az évek óta kedvelt helyén – amelyet már 35 éve vallat – horgonyzott le október 21-én, azonban a szemközti oldalon szintén horgásztak. Mivel már nem volt idő másik helyet keresni, úgy gondolta, egy éjszakát azért rápróbál. Amit fogott, többször is meg kellett mérni - írja a Pecaverzum.hu.

Gigahal döntött rekordot a Tiszán

Megnéztem, változott-e a meder tavalyhoz képest, de nem, az akadó a helyén. Mivel nagyponty a célhal, magot nem igazán használok, csak minőségi bojlit. Feltettem a kedvencemből egy-egy kisebb, 24 milliméteres méretet a két botra, egyikre fűszerest, a másikra kagylósat, és pár marékkal daraboltam mellé.

- mesélte a horgász a lapnak.

Mivel éjjele eseménytelenül telt, csónakjával átköltözött egy sekélyebb részre, ahol 10 méteres vízmélység helyett már csak 6 méteren próbálkozott. Egyik végszerelékét a partszélbe, a parttal párhuzamosan, a folyásnak lefelé dobta, a másikat a sodorvonalban helyezte el. A bojlik méretein is módosított, és lefaragta azokat körülbelül 20 milliméteresre.

Éjfél után lassú, de erőteljes, húzós kapás lett figyelmes a parttal párhuzamosan bevetett csalijára. Gyorsan kabátot rántott magára, bekapcsolat a lámpáját, és elkezdte a fárasztást.

Viszonylag könnyen, de tartva folyamatosan, a bedőlt fák előtt végigvezettem, egyszer éreztem akadót, de kifordult belőle. Lomhán lüktetett hatalmas pulzálásokkal, szerintem fel sem fogta, hogy húzom.

- mondta

Kitört párszor előttem, közel a fákhoz, láttam, hogy nem kicsi. Gondoltam, lesz vagy 15 kiló. Amikor óvatosan másodjára is sikerült felhozni a víz tetejére, majd megszákoltam, szembesültem vele, hogy ez biztos 20

– a hal tehát csak egyre nőtt Barati Béla szemében.

A fárasztás 10 percig tarthatott, a merítőszák hálója is kiszakadt, de így is ki tudta emelni. Kiforgatta a merítőből a lehető legóvatosabban és megpróbáltam megmérni, de a mérleg kiakadt.

Elmondása szerint egész éjjel figyelt a halra, nehogy egy vidra megtámadja. Másnap kétszeri mérés után is 30,10 kilogrammot mutatott.