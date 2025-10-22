Kaotikussá válhat a közlekedés a hevesi utakon az őszi szünetben, mutatjuk, mire készülj

Október 23-án kezdődik az őszi szünet az iskolákban, ami most egész hosszú lesz, november 2-ig, vasárnapig tart. Az október 23-val kezdődő hosszú hétvége, illetve a mindenszentek-halottak napja hétvégéje is beleesik ebbe az időszakba, mindkét hétvégén sokan lesznek az utakon, megnövekszik a forgalom: a hosszú hétvégén sok család indul kirándulni, utazni, a halottak napja kapcsán pedig sokan felkeresik elhunyt szeretteik sírját. Mindezek miatt megnövekedett forgalomra kell számítani az utakon.

Megnövekedett forgalomra kell számítani az utakon az őszi szünet idején

Forrás: Bánkúti Sándor/MW

Megnövekedett forgalom várható

A mostani hosszú hétvégén nemcsak a szokásos időpontokban – az utolsó munkanap végén és a hétvége zárónapján – kell forgalmi dugókra számítani. A temetők környékén helyi torlódások alakulhatnak ki, míg az autópályákon és a főbb útvonalakon, különösen a főváros és a nagyvárosok felé vezető szakaszokon, bármikor előfordulhat lassulás vagy torlódás.

Tavaly is többször figyelmeztetett az Útinform a forgalom megnövekedésére, főként az M3-as és M7-es autópályákon tapasztalt torlódások miatt.

Útfelújítások bonyolítják a közlekedést

Jelenleg is több szakaszon zajlanak útfelújítási és karbantartási munkák, amelyek miatt sávszűkítésekre, sebességkorlátozásra és forgalomelterelésre lehet számítani.

Az M3-as autópályán a 25-ös és 33-as kilométer között végeznek munkálatokat mindkét oldalon, a gödöllői csomópontot lezárták. A munkálatokat október 31-én fejezik be.

A 63. és 67. kilométer között szintén mindkét oldalon dolgoznak, előreláthatóan október 27-ig.

Munkálatok kezdődnek október 27-én több helyen is. Sávelhúzással járó munkálatokra kell számítani mindkét oldalon a 42-43. kilométer között. A munkálatok november 14-ig tartanak.

Lezárják a hatvani csomópontot az országhatár felé vezető oldalon október 27-ől november 10-ig, az 50. és 51. kilométer között végeznek munkálatokat.

A 63. és 67. kilométerek között lezárják az ecsédi pihenőhelyet is 27-től november 17-ig.

Módosul a kamionstop

Az őszi szünet idején a kamionstop időpontjai is eltérnek a megszokottól: Október 22. (szerda) 22:00-tól október 23. (csütörtök) 22:00-ig tart. A vasárnapi kamionstop már a megszokott rend szerint lesz érvényben: október 25. (szombat) 22:00-tól október 26. (vasárnap) 22:00-ig. Mindenszentek napja miatt pedig a tiltás csak november 1-jén, szombat reggel 8 órától lép életbe, és vasárnap este 10-ig tart.