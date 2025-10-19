október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menetrend

1 órája

Megváltozik a helyi járatok menetrendje Egerben – kimaradó megállók és terelések jönnek!

Címkék#helyi járat#menetrend#busz

Változásokra kell számítani a helyi és helyközi autóbuszok közlekedésében Egerben. Egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, megállók kimaradnak vagy ideiglenesen áthelyezésre kerülnek.

Heol.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés idején ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani Egerben. 2025. október 23-án, csütörtökön 11:45 és 13:45 között több helyi és helyközi autóbusz terelt útvonalon közlekedik, emiatt egyes megállók kimaradnak, illetve ideiglenesen áthelyezésre kerülnek - írja a Máv.

HMM_2283
Borul a helyi járat menetrendje
Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

A változás az alábbi járatokat érinti:

Helyi vonalak:

  • 12, 14
    Helyközi vonalak:
  • 1054, 1343, 1348, 3410, 3419, 3420, 3426, 3431, 3433, 3441

Kimaradó megálló: Színház (Autóbusz-állomás irányú)

Ideiglenes megálló: Egyetem (az 5-ös buszok Tesco irányú megállója)

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

További érintett helyi vonalak: 7, 17

Kimaradó megállók:

  • Színház
  • Bazilika

Legközelebbi megálló: Autóbusz-állomás

Áthelyezett megálló: Agria Park (a Vécsey-völgy irányú megálló)

Ideiglenes megálló: Agria Park (25-ös út)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu