Megváltozik a helyi járatok menetrendje Egerben – kimaradó megállók és terelések jönnek!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés idején ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani Egerben. 2025. október 23-án, csütörtökön 11:45 és 13:45 között több helyi és helyközi autóbusz terelt útvonalon közlekedik, emiatt egyes megállók kimaradnak, illetve ideiglenesen áthelyezésre kerülnek - írja a Máv.

Borul a helyi járat menetrendje

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

A változás az alábbi járatokat érinti:

Helyi vonalak:

12, 14

Helyközi vonalak:

1054, 1343, 1348, 3410, 3419, 3420, 3426, 3431, 3433, 3441

Kimaradó megálló: Színház (Autóbusz-állomás irányú)

Ideiglenes megálló: Egyetem (az 5-ös buszok Tesco irányú megállója)

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

További érintett helyi vonalak: 7, 17

Kimaradó megállók:

Színház

Bazilika

Legközelebbi megálló: Autóbusz-állomás

Áthelyezett megálló: Agria Park (a Vécsey-völgy irányú megálló)

Ideiglenes megálló: Agria Park (25-ös út)