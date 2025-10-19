1 órája
Megváltozik a helyi járatok menetrendje Egerben – kimaradó megállók és terelések jönnek!
Változásokra kell számítani a helyi és helyközi autóbuszok közlekedésében Egerben. Egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, megállók kimaradnak vagy ideiglenesen áthelyezésre kerülnek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés idején ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani Egerben. 2025. október 23-án, csütörtökön 11:45 és 13:45 között több helyi és helyközi autóbusz terelt útvonalon közlekedik, emiatt egyes megállók kimaradnak, illetve ideiglenesen áthelyezésre kerülnek - írja a Máv.
A változás az alábbi járatokat érinti:
- 12, 14
Helyközi vonalak:
- 1054, 1343, 1348, 3410, 3419, 3420, 3426, 3431, 3433, 3441
Kimaradó megálló: Színház (Autóbusz-állomás irányú)
Ideiglenes megálló: Egyetem (az 5-ös buszok Tesco irányú megállója)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
További érintett helyi vonalak: 7, 17
Kimaradó megállók:
- Színház
- Bazilika
Legközelebbi megálló: Autóbusz-állomás
Áthelyezett megálló: Agria Park (a Vécsey-völgy irányú megálló)
Ideiglenes megálló: Agria Park (25-ös út)
Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka