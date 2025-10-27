58 perce
Megváltozik az utazás a hevesi községben – új busz- és vonatmenetrend lép életbe!
Aldebrő község közlekedési lehetőségei jelentős változáson mentek keresztül a 2025-ös menetrendi módosításokkal. A Volánbusz és a MÁV közötti együttműködés eredményeként a buszjáratok az egri vonatokhoz igazodnak, így kényelmesebb és gyorsabb eljutást biztosítanak a térségben.
Kimarad két hevesi busz, így utazhatsz helyette
Változik az Aldebrőről Füzesabonyba, valamint a Füzesabonyból Aldebrőre történő eljutás lehetősége, osztotta meg közösségi oldalán Aldebrő önkormányzata.
Munkanapokon az Egerből induló járatok reggel 7:20-kor, 13:20-kor és 18:20-kor közlekednek, érintve Aldebrőt, Kál-Kápolnát és Füzesabonyt. A járatok a Kál-Kápolna vasútállomásra is eljutnak, biztosítva a csatlakozást a vonatokhoz.
Füzesabonyból Egerbe a buszok reggel 9:15-kor, 15:15-kor és 20:15-kor indulnak, érintve Aldebrőt és Kál-Kápolnát. A járatok a Kál-Kápolna vasútállomásról indulnak, és biztosítják a csatlakozást az egri vonatokhoz.
Hétvégén az Egerből induló járatok reggel 7:20-kor, 13:20-kor és 15:20-kor közlekednek, érintve Aldebrőt, Kál-Kápolnát és Füzesabonyt. A járatok a Kál-Kápolna vasútállomásra is eljutnak, biztosítva a csatlakozást a vonatokhoz.
Füzesabonyból Egerbe a buszok reggel 9:15-kor, 15:15-kor és 17:15-kor indulnak, érintve Aldebrőt és Kál-Kápolnát. A járatok a Kál-Kápolna vasútállomásról indulnak, és biztosítják a csatlakozást az egri vonatokhoz.
