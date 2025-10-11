53 perce
Már a jövő évi költségvetés volt a téma a Megyei Jogú Városok Szövetségében
A kormány továbbra is elkötelezett a települések fejlesztése mellett. Vágner Ákos erről győződött meg a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésén is.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége Zalaegerszegen ülésezett, ahol jelen volt Eger polgármestere, Vágner Ákos is. A polgármester Facebookon közzétett posztja szerint a két napos tanácskozás során szó esett többek között az önkormányzatok jövő évi költségvetési kereteiről is.
A legfontosabb üzenet azonban világos: a kormány továbbra is elkötelezett a települések, így Eger fejlesztése mellett. Közösen dolgozunk azon, hogy városunk új lendületet kapjon, és a fejlődés útjára léphessen.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke elmondta, mit gondol Eger helyzetéről
Tavaly a szövetség elnöke, Szita Károly polgármester Egerben járt és arról beszélt, hogy Vágner Ákos állíthatja újra fejlődési pályára a várost.
