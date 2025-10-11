Már a jövő évi költségvetés volt a téma a Megyei Jogú Városok Szövetségében

A Megyei Jogú Városok Szövetsége Zalaegerszegen ülésezett, ahol jelen volt Eger polgármestere, Vágner Ákos is. A polgármester Facebookon közzétett posztja szerint a két napos tanácskozás során szó esett többek között az önkormányzatok jövő évi költségvetési kereteiről is.

Vágner Ákos a A Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésén Fotó: Vágner Ákos Facebook

A legfontosabb üzenet azonban világos: a kormány továbbra is elkötelezett a települések, így Eger fejlesztése mellett. Közösen dolgozunk azon, hogy városunk új lendületet kapjon, és a fejlődés útjára léphessen.

- írta Vágner Ákos.

