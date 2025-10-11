október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összegyűltek

53 perce

Már a jövő évi költségvetés volt a téma a Megyei Jogú Városok Szövetségében

Címkék#Megyei Jogú Városok Szövetsége#Vágner Ákos#költségvetés

A kormány továbbra is elkötelezett a települések fejlesztése mellett. Vágner Ákos erről győződött meg a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésén is.

Heol.hu

A Megyei Jogú Városok Szövetsége Zalaegerszegen ülésezett, ahol jelen volt Eger polgármestere, Vágner Ákos is. A polgármester Facebookon közzétett posztja szerint a két napos tanácskozás során szó esett többek között az önkormányzatok jövő évi költségvetési kereteiről is.

Vágner Ákos a A Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésén Fotó: Vágner Ákos Facebook
Vágner Ákos a A Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésén Fotó: Vágner Ákos Facebook 

A legfontosabb üzenet azonban világos: a kormány továbbra is elkötelezett a települések, így Eger fejlesztése mellett. Közösen dolgozunk azon, hogy városunk új lendületet kapjon, és a fejlődés útjára léphessen.

- írta Vágner Ákos. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Tavaly a szövetség elnöke, Szita Károly polgármester Egerben járt és arról beszélt, hogy Vágner Ákos állíthatja újra fejlődési pályára a várost.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu