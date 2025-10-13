Kik legyenek az idei megyei Prima-díjasok? Tegyen javaslatot!

Október 20-ig várják a javaslatokat a Heves megyei Prima-díjasokra. A megyeiprima.hu oldalon lehet jelölni az arra érdemeseket, rövid ajánlással, bemutatással. Ábry Zoltán, a VOSZ Heves megyei elnöke a heol.hu-nak elmondta, az idei díjátadó gálát november 21-én rendezik. Ekkor adják át az Év Vállalkozója-díjakat is, arra június 30-ig lehetett jelöléseket beküldeni. Az országos gálát december 5-én rendezik, akkor adják át a Prima Primissima elismeréseket is, amelyre jelöltek egy Heves megyei sportembert is, Biros Pétert.

Forrás: megyeiprima.hu

