3 órája
Kik legyenek az idei megyei Prima-díjasok? Tegyen javaslatot!
November 21-én rendezik az idei Heves megyei Prima és Év vállalkozója gálát. A megyei Prima-díjasokra még várják az ajánlásokat.
Október 20-ig várják a javaslatokat a Heves megyei Prima-díjasokra. A megyeiprima.hu oldalon lehet jelölni az arra érdemeseket, rövid ajánlással, bemutatással. Ábry Zoltán, a VOSZ Heves megyei elnöke a heol.hu-nak elmondta, az idei díjátadó gálát november 21-én rendezik. Ekkor adják át az Év Vállalkozója-díjakat is, arra június 30-ig lehetett jelöléseket beküldeni. Az országos gálát december 5-én rendezik, akkor adják át a Prima Primissima elismeréseket is, amelyre jelöltek egy Heves megyei sportembert is, Biros Pétert.
