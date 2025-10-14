Elkeserítő adat, hogy milyen kevés nő megy el szűrésre, pedig az életük múlhat rajta

Kedden kora délután a megyeházának dísztermében gyűltek össze azok, akik rózsaszín szalagot, sálat, ruhadarabot vagy kiegészítőt viselve közösen akarnak tenni a mellrák ellen. Az eseményre nem csak szakemberek kaptak meghívást, hanem olyan vendégek is, akik jelenlétükkel támogatták azokat, akik küzdenek, s azokat is, akik már a gyógyulás útján járnak.

Mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A megnyitó előtt Fürné Mosoni Anita, a Magyar Rákellenes Liga egri alapszervezetének elnöke a megnyitó előtt egy kis statisztikával mutatta be, mennyire rossz a szűréseken való részvételi arány: a sok évvel ezelőtti eredményhez képest, mikor 100 nőből nagyjából 7-8 ment el a vizsgálatokra, már jobb eredményeket látunk a részvételi hajlandóságban, de országosan még mindig a nők mindössze 30-40 százaléka vesz részt szűréseken.

Sokan gondolják, hogy ez az idősek betegsége, de sajnos tévednek: egyre csökkent az érintettek életkora.

– Kiemelten fontos, hogy azok, akiknek családjukban már előfordult emlődaganat, már fiatalon menjenek el rendszeresen ultrahangos vizsgálatra, és ellenőriztessék magukat szakemberrel – tette hozzá az elnök.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az esemény fővédnöke, Csuhány Bence, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke is szólt az egybegyűltekhez, s mint mondta, a mai nap nem a betegségről, hanem az életről, a bátorságról és a reményről szól.

– Azokról, akik nap mint nap küzdenek ezzel a betegséggel és azokról is, akik már megküzdöttek vele. A remény rózsaszín szalagja egy üzenet: nem vagy egyedül – fogalmazta meg nyitóbeszédében Csuhány Bence.

Köszönjük meg azok munkáját, akik ezért az ügyért dolgoznak a mindennapokban, s azoknak is, akik példaként állnak előttünk.

A mellrák a férfiakat is érintheti

Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga gazdasági elnökhelyettese azzal a döbbenetes adattal egészítette ki az előtte elhangzottakat, hogy szinte minden órára jut egy emlődaganattal diagnosztizált nő vagy férfi, mert kisebb számban ugyan, de a teremtés koronái is érintettek e betegségben.