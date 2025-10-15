október 15., szerda

Teréz névnap

Lesz némi kavar a buszmenetrenddel, mutatjuk, mire számíts

Címkék#buszmenetrend#autóbusz#járat

A következő hetekben módosul az autóbuszjáratok menetrendje. Célszerű az utazás tervezésekor előzetesen érdeklődni arról, hogy ez miként érinti az igénybe venni kívánt járatokat.

Heol.hu

Az autóbuszok az őszi ünnepnapok, az ehhez kapcsolódó munkanap-áthelyezés idején, valamint az őszi iskolaszünetben megváltozott rend szerint közlekednek. A buszmenetrendet érintő változások miatt az őszi szünet időszakában fel kell készülni arra, hogy a megszokott buszok helyett eltérő járatokat kell választani.

menetrend
Menetrendet érintő változásokra kell számítanunk csütörtöktől. Képünk illusztráció.
Fotó: Fülöp Ildikó

A menetrend alakulása napok szerint

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az egyes napokon érvényes közlekedési rendet:

 
DátumKözlekedési rend
Október 16. (csütörtök)munkanap és tanítási nap
Október 17. (péntek)a hét utolsó munkanapja és tanítási napja
Október 18. (szombat)munkanap és tanítási nap
Október 19. (vasárnap)a hét utolsó munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
Október 20. (hétfő)a hét első munkanapja és tanítási napja
Október 21. (kedd)munkanap és tanítási nap
Október 22. (szerda)a hét utolsó munkanapja és tanítási napja
Október 23. (csütörtök)munkaszüneti nap
Október 24. (péntek)szabadnap
Október 25. (szombat)szabadnap
Október 26. (vasárnap)a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap
Október 27. (hétfő)a hét első tanítási szünetes munkanapja
Október 28. (kedd)tanítási szünetes munkanap
Október 29. (szerda)tanítási szünetes munkanap
Október 30. (csütörtök)tanítási szünetes munkanap
Október 31. (péntek)a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja
November 1. (szombat)munkaszüneti nap
November 2. (vasárnap)a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
November 3. (hétfő)a hét első munkanapja és tanítási napja
November 4. (kedd)munkanap és tanítási nap

Az áruházak október 23-án és november 1-jén zárva tartanak, ezért a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése is változik. A menetrendek és a részletes információk a mavcsoport.hu internetes oldalon érhetők el.

 

 

 

 

