Lesz némi kavar a buszmenetrenddel, mutatjuk, mire számíts

Az autóbuszok az őszi ünnepnapok, az ehhez kapcsolódó munkanap-áthelyezés idején, valamint az őszi iskolaszünetben megváltozott rend szerint közlekednek. A buszmenetrendet érintő változások miatt az őszi szünet időszakában fel kell készülni arra, hogy a megszokott buszok helyett eltérő járatokat kell választani.

Menetrendet érintő változásokra kell számítanunk csütörtöktől. Képünk illusztráció.

Fotó: Fülöp Ildikó

A menetrend alakulása napok szerint

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az egyes napokon érvényes közlekedési rendet:

Dátum Közlekedési rend Október 16. (csütörtök) munkanap és tanítási nap Október 17. (péntek) a hét utolsó munkanapja és tanítási napja Október 18. (szombat) munkanap és tanítási nap Október 19. (vasárnap) a hét utolsó munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap Október 20. (hétfő) a hét első munkanapja és tanítási napja Október 21. (kedd) munkanap és tanítási nap Október 22. (szerda) a hét utolsó munkanapja és tanítási napja Október 23. (csütörtök) munkaszüneti nap Október 24. (péntek) szabadnap Október 25. (szombat) szabadnap Október 26. (vasárnap) a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap Október 27. (hétfő) a hét első tanítási szünetes munkanapja Október 28. (kedd) tanítási szünetes munkanap Október 29. (szerda) tanítási szünetes munkanap Október 30. (csütörtök) tanítási szünetes munkanap Október 31. (péntek) a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja November 1. (szombat) munkaszüneti nap November 2. (vasárnap) a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap November 3. (hétfő) a hét első munkanapja és tanítási napja November 4. (kedd) munkanap és tanítási nap

Az áruházak október 23-án és november 1-jén zárva tartanak, ezért a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése is változik. A menetrendek és a részletes információk a mavcsoport.hu internetes oldalon érhetők el.