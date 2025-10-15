3 órája
Lesz némi kavar a buszmenetrenddel, mutatjuk, mire számíts
A következő hetekben módosul az autóbuszjáratok menetrendje. Célszerű az utazás tervezésekor előzetesen érdeklődni arról, hogy ez miként érinti az igénybe venni kívánt járatokat.
Az autóbuszok az őszi ünnepnapok, az ehhez kapcsolódó munkanap-áthelyezés idején, valamint az őszi iskolaszünetben megváltozott rend szerint közlekednek. A buszmenetrendet érintő változások miatt az őszi szünet időszakában fel kell készülni arra, hogy a megszokott buszok helyett eltérő járatokat kell választani.
A menetrend alakulása napok szerint
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az egyes napokon érvényes közlekedési rendet:
|Dátum
|Közlekedési rend
|Október 16. (csütörtök)
|munkanap és tanítási nap
|Október 17. (péntek)
|a hét utolsó munkanapja és tanítási napja
|Október 18. (szombat)
|munkanap és tanítási nap
|Október 19. (vasárnap)
|a hét utolsó munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
|Október 20. (hétfő)
|a hét első munkanapja és tanítási napja
|Október 21. (kedd)
|munkanap és tanítási nap
|Október 22. (szerda)
|a hét utolsó munkanapja és tanítási napja
|Október 23. (csütörtök)
|munkaszüneti nap
|Október 24. (péntek)
|szabadnap
|Október 25. (szombat)
|szabadnap
|Október 26. (vasárnap)
|a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap
|Október 27. (hétfő)
|a hét első tanítási szünetes munkanapja
|Október 28. (kedd)
|tanítási szünetes munkanap
|Október 29. (szerda)
|tanítási szünetes munkanap
|Október 30. (csütörtök)
|tanítási szünetes munkanap
|Október 31. (péntek)
|a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja
|November 1. (szombat)
|munkaszüneti nap
|November 2. (vasárnap)
|a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
|November 3. (hétfő)
|a hét első munkanapja és tanítási napja
|November 4. (kedd)
|munkanap és tanítási nap
Az áruházak október 23-án és november 1-jén zárva tartanak, ezért a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése is változik. A menetrendek és a részletes információk a mavcsoport.hu internetes oldalon érhetők el.
