„Megállt a levegő – és akkor odalépett valaki…” – hajmeresztő eseteket idézett fel a gyöngyösi mentős

Az emberek többsége habozik, ha balesethez érkezik, és nem mer odamenni a sérülthöz. Sokszor megállnak a helyszínen, körbenéznek, de nem tesznek semmit, pedig a jelenlétük és a gyors reagálás életet menthet. Ennek számos oka van: félelem attól, hogy rosszat tesznek, nem tudják, hogyan kell segíteni, vagy egyszerűen bizonytalanok a helyzetben. „Sokan irreális félelmekkel küzdenek – mondja egy gyöngyösi születésű mentős, aki több éve dolgozik a területen. – Attól tartanak, hogy rontanak a helyzeten, megsértenek valakit, vagy akár súlyosabb kárt okoznak. Pedig már az is nagy segítség, ha valaki odamegy és ott marad a sérülttel, míg a profi mentők megérkeznek.” Emellett hoztunk egy pár sikersztorit is, amikor számított, hogy egy laikus maradt és segített.

Már az is óriási segítség a mentősöknek, ha egy civil elkezdi a mellkasi nyomásokat – ez gyakran döntő lehet a sérült felépülésében.

Fotó: Huszár Márk

Rengeteg tévhit kering a segítségnyújtásról

Sokan attól félnek, hogy többet ártanak, mint használnak. Hogyha odamegyek, eltöröm a bordáját, vagy rosszabb lesz a helyzet. Ez azonban tévhit. Ha valaki odamegy, és ott marad a sérülttel, már azzal is segít. Egy újraélesztésnél pedig gyakorlatilag nem lehet rosszat csinálni. A mellkasi kompresszió során a bordatörés normális, de ez nem akadályozza a légzést, és az életet menthet

–magyarázza a mentős.

A bukósisakos sérültektől való félelem is gyakori. Sok ember nem mer hozzáérni, attól tartva, hogy gerincsérülést okoz. „A valóság az, hogy a gerinc gyakran már a baleset pillanatában megsérül, és a segítő mozdulata szinte soha nem okoz további bénulást – magyarázza a szakember. – Az összes súlyos sérülési mechanizmus közül a nyaki gerinc törése kevesebb mint 1%-ban fordul elő. Ezzel szemben, ha nem vesszük le a bukósisakot és nem fordítjuk az oldalára, sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a sérült megfullad a saját váladékában vagy a nyelve hátraesik, és oxigénhiányos állapotba kerül. Ilyenkor a légzés biztosítása mindig elsődleges feladat.