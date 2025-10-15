4 órája
„Megállt a levegő – és akkor odalépett valaki…” – hajmeresztő eseteket idézett fel a gyöngyösi mentős
Sokan elsétálnak a bajbajutott mellett, pedig minden perc számít, és a laikus segítség gyakran életet menthet. Egy gyöngyösi születésű mentős a Heol.hu-nak elmondta, miért fontos odamenni a sérülthöz, és hogyan lehet biztonságosan beavatkozni, amikor minden másodperc élet és halál között dönt. Elhoztunk még egy pár sztorit, amikor civilek beavatkozása mentette meg a sérült életét.
Az emberek többsége habozik, ha balesethez érkezik, és nem mer odamenni a sérülthöz. Sokszor megállnak a helyszínen, körbenéznek, de nem tesznek semmit, pedig a jelenlétük és a gyors reagálás életet menthet. Ennek számos oka van: félelem attól, hogy rosszat tesznek, nem tudják, hogyan kell segíteni, vagy egyszerűen bizonytalanok a helyzetben. „Sokan irreális félelmekkel küzdenek – mondja egy gyöngyösi születésű mentős, aki több éve dolgozik a területen. – Attól tartanak, hogy rontanak a helyzeten, megsértenek valakit, vagy akár súlyosabb kárt okoznak. Pedig már az is nagy segítség, ha valaki odamegy és ott marad a sérülttel, míg a profi mentők megérkeznek.” Emellett hoztunk egy pár sikersztorit is, amikor számított, hogy egy laikus maradt és segített.
Rengeteg tévhit kering a segítségnyújtásról
Sokan attól félnek, hogy többet ártanak, mint használnak. Hogyha odamegyek, eltöröm a bordáját, vagy rosszabb lesz a helyzet. Ez azonban tévhit. Ha valaki odamegy, és ott marad a sérülttel, már azzal is segít. Egy újraélesztésnél pedig gyakorlatilag nem lehet rosszat csinálni. A mellkasi kompresszió során a bordatörés normális, de ez nem akadályozza a légzést, és az életet menthet
–magyarázza a mentős.
A bukósisakos sérültektől való félelem is gyakori. Sok ember nem mer hozzáérni, attól tartva, hogy gerincsérülést okoz. „A valóság az, hogy a gerinc gyakran már a baleset pillanatában megsérül, és a segítő mozdulata szinte soha nem okoz további bénulást – magyarázza a szakember. – Az összes súlyos sérülési mechanizmus közül a nyaki gerinc törése kevesebb mint 1%-ban fordul elő. Ezzel szemben, ha nem vesszük le a bukósisakot és nem fordítjuk az oldalára, sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a sérült megfullad a saját váladékában vagy a nyelve hátraesik, és oxigénhiányos állapotba kerül. Ilyenkor a légzés biztosítása mindig elsődleges feladat.
A fertőzéstől való félelem szintén visszatartja az embereket.
Ha nincs kesztyű, az még nem akadályozza meg a segítségnyújtást. Figyelni kell, hogy a kéz ne érintse a szájunkat vagy a szemünket, de az érintés önmagában nem veszélyes, ha mondjuk egy mellkaskompressziót kell végeznünk. Ha vérző sebet érintünk, ügyeljünk rá, hogy a kezünkkel ne érjünk a szemünkhöz vagy a szánkhoz. Célszerű egy egyszerű, pár száz forintos gumikesztyűt használni a biztonság érdekében
– tette hozzá.
—A sérültek agresszív viselkedése szintén ijesztő lehet. Előfordulhat, hogy valaki a vércukorszintje, vagy alkoholfogyasztás miatt támadólag lép fel. Ilyenkor fontos a saját biztonságunk, de a döntést ne a félelem határozza meg. Sok esetben a jelenlét, a beszélgetés, az odafordulás már rengeteget számít a sérült mentális állapotának – hangsúlyozza a mentős.
A szakember kiemeli, hogy gyakran civilek is segítenek a helyszínen, mielőtt a mentők megérkeznek. —Ha valaki elkezdi a mellkasi kompressziót, amíg mi megérkezünk, az idő kritikus, és ez sokszor életmentő. Már az is rengeteget számít, ha csak ott van valaki, beszél vele, biztonságban tartja – mondja.
Amikor a mentő még úton van: minden perc számít
Október 13-a az újraélesztés világnapja. Egy ilyen helyzetben minden perc számít: a keringés megállásától kezdve az első mellkasi nyomásokig dől el nagyon sok minden. A külső mellkasi kompresszióval a szív munkáját próbáljuk átvenni, ami életmentő lehet, míg a mentők a helyszínre érnek. Fontos tudni, hogy a keringés leállása után az agy körülbelül négy percig képes kezelni az oxigénhiányt, utána elkezd károsodni, és tíz perc után már nagy az esélye maradandó agykárosodásnak. Ezt úgy lehet megelőzni, ha a laikus odamegy, megvizsgálja a sérültet, észreveszi, ha nincs légzése, hívja a mentőt, és azonnal elkezdi a mellkasi kompressziót - hangsúlyozza a szakember.
Ne gondolkodjon túl sokat az ember, ha bajt észlel. Menjen oda, hívja a mentőt, és maradjon a sérülttel. Ha elfelejti az elsősegélynyújtó tudásának egy részét, improvizálni tud. A legfontosabb, hogy ne maradjon tétlen
– zárja gondolatait a gyöngyösi mentős.
Történetek, amelyek bizonyítják, hogy mindig érdemes odamenni
Egyik olvasónk osztotta meg a történetét, amikor motorozni indult az osztrák Alpokba, majd arra lett figyelmes, hogy az út szélén fekszik egy motoros sérült.
Amint megláttam az urat, azonnal odasiettem. Sérülés nyomai nem látszódtak rajta, viszont nem volt keringése. Elkezdtem az újraélesztést, de sajnos nem tudtam segíteni. Akkor nem is fogtam fel igazán mi történik, viszont utána eléggé elkapott ez a sokkos érzés. Tudtam, hogy nem tudtam segíteni, viszont megtettem minden tőlem telhetőt.
Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy ő az édesanyja megmentésében vett részt.
Fiatal voltam és édesanyámnak szívinfarktusa volt, viszont az eszméletét nem vesztette el, nem állt le a keringés. Kezdetben nem is tudtuk, hogy mi történik, viszont a mentősök megállapították, hogy elzáródott a szívkoszorú ér. Pánikoltam, de tudtam, hogy muszáj lépni. Igaz, csak annyit segítettem, hogy kihívtam a mentőket, de pont ez kellett a túléléséhez. Ha nem akkor hívom a mentősöket amikor, anyu már nem lenne köztünk.
Facebookon is megkérdeztük olvasóinktól, mit tennének, ha valaki rosszul lenne: először mentőt hívnának, vagy azonnal megkezdenék az újraélesztést
—Az mindig az adott körülményektől függ. Először arról bizonyosodom meg, hogy biztonságos-e a környezet, az én testi épségem-egészségem nincs-e veszélybe. Utána ha meggyőződtem róla, hogy nincs légzés-keringés, segítséget hívok és elkezdem az eszköz nélküli újraélesztést - osztotta meg véleményét az egyik olvasónk.
Egy másik olvasónk azt írta, vele már történt ehhez hasonló. Azon nyomban segítségért sietett, mentőt hívott, és mire odaért a szakszerű segítség, egy „lelkes amatőr” már megoldotta.
—Rögtön hívtam a 112-t és az irányításukkal megkezdtem az újraélesztést! 17 perc múlva ott voltak a mentősök és folytatták - tette hozzá egy kommentelő.
Vasárnap a Szvorényi úton baleset történt, amelyben egy személyautó mentőautóval ütközött. A helyszínen tartózkodott Horváth Gábor is, aki éppen egy tréningről tartott hazafelé. Ő és több civil azonnal a bajbajutott mentődolgozók és a beteg segítségére siettek, és a hivatalos szervek kiérkezéséig részt vettek a sérültek kiszabadításában.
