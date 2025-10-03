Noszvaj adta az ihletet – Kunszállás mesés kalandokkal csábítja a családokat

A projekt Kunszállás Község Önkormányzata és Almási Roland Márk polgármester támogatásával, valamint a helyi közösség példaértékű összefogásának köszönhetően valósult meg, írta meg a Baon.hu. A meseösvény célja, hogy a gyermekek és felnőttek egyaránt elmerülhessenek a magyar népmesék varázslatos világában. A nyolc tematikus állomáson játékos feladatok, kézzel készített diorámák és illusztrált mesetérképek várják az óvodásokat, iskolásokat, családokat és kiránduló csoportokat.

Noszvaji mintára készült el a kunszállási meseösvény

Forrás: Horváth Péter/baon.hu

Mint írják, a meseút ünnepélyes átadóját a magyar népmese napján, kedden tartották Kunszálláson. A Kackiás Folkszínház gyermekelőadása után Almási Roland Márk a Kedvenc Népmesém című rajzverseny helyezettjeit díjazta, majd sor került a meseösvény hivatalos átadására. Az új fejlesztésről Maksa Balázs és Horváthné Gellért Emőke Anna, a Mosolyvár Óvoda vezetője beszélt a jelenlévőknek.

Noszvaji minta adta a meseösvény inspirációját

A cikkből kiderül, hogy a meseösvény ötletgazdája Horváthné Gellért Emőke Anna, aki egy szakmai kirándulás alkalmával Noszvajon találkozott először hasonló élményúttal. Az ott látott jó gyakorlat adta az inspirációt a kunszállási megvalósításhoz, amelyet Józsa Katalin, az Ifjúsági Otthon egykori vezető közművelődési szakembere mutatott be a szakmai közönségnek. A kunszállási meseládikók nyolc helyszínen várják a látogatókat, amelyeket az átadó után a gyerekek és szülők egy mesebeli vándorlegény kíséretében járhattak végig. A vándorlegényt a Magyar Színház és a Karinthy Színház színpadáról ismert Krémer Máté személyesítette meg, akit Krémerné Mácsai Ágnes segített a közös kaland során.

