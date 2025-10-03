október 3., péntek

Hol volt, hol nem volt...

Noszvaj adta az ihletet – Kunszállás mesés kalandokkal csábítja a családokat

Egyedülálló közösségi összefogással valósult meg a Kunszállási Mosolyvár Óvoda és Bölcsőde legújabb fejlesztése: a magyar népmesékre épülő, interaktív meseösvény. Az új meseösvény a noszvaji meseút mintájára készült, és minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható.

A projekt Kunszállás Község Önkormányzata és Almási Roland Márk polgármester támogatásával, valamint a helyi közösség példaértékű összefogásának köszönhetően valósult meg, írta meg a Baon.hu. A meseösvény célja, hogy a gyermekek és felnőttek egyaránt elmerülhessenek a magyar népmesék varázslatos világában. A nyolc tematikus állomáson játékos feladatok, kézzel készített diorámák és illusztrált mesetérképek várják az óvodásokat, iskolásokat, családokat és kiránduló csoportokat.

Mint írják, a meseút ünnepélyes átadóját a magyar népmese napján, kedden tartották Kunszálláson. A Kackiás Folkszínház gyermekelőadása után Almási Roland Márk a Kedvenc Népmesém című rajzverseny helyezettjeit díjazta, majd sor került a meseösvény hivatalos átadására. Az új fejlesztésről Maksa Balázs és Horváthné Gellért Emőke Anna, a Mosolyvár Óvoda vezetője beszélt a jelenlévőknek.

Noszvaji minta adta a meseösvény inspirációját

A cikkből kiderül, hogy a meseösvény ötletgazdája Horváthné Gellért Emőke Anna, aki egy szakmai kirándulás alkalmával Noszvajon találkozott először hasonló élményúttal. Az ott látott jó gyakorlat adta az inspirációt a kunszállási megvalósításhoz, amelyet Józsa Katalin, az Ifjúsági Otthon egykori vezető közművelődési szakembere mutatott be a szakmai közönségnek. A kunszállási meseládikók nyolc helyszínen várják a látogatókat, amelyeket az átadó után a gyerekek és szülők egy mesebeli vándorlegény kíséretében járhattak végig. A vándorlegényt a Magyar Színház és a Karinthy Színház színpadáról ismert Krémer Máté személyesítette meg, akit Krémerné Mácsai Ágnes segített a közös kaland során.

A noszvaji mellett érdemes az egri Puttonyka sétálóját is felkeresni, ha mesére vágyunk:

A cikk szerint a projekt megvalósítása igazi közösségi munkában zajlott. A ládákat Cseri István és Fülöp Sándor készítették, festésüket és a diorámák megalkotását Parázsó Viktória végezte. A mesetérképtartó dobozokat Latki Fanni festette, a nyomtatott mesetérkép és prospektus elkészítésében pedig Maksa Balázs nyújtott segítséget. A projekt létrejöttét a Kecskemétfilm Kft. is támogatta. Az óvoda és a bölcsőde dolgozói csapatokban dolgoztak az egyes ládák szövegezésén és a hozzájuk kapcsolódó feladatokon. A mesék lejegyzésében több helyi pedagógus és szülő vett részt.

A meseösvény állomásai:

  • Faluház és Könyvtár
  • Mosolyvár Óvoda
  • Csőke park
  • Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjtemény
  • Templomkert
  • Órák Háza
  • Polyák Borház
  • Cines-tó

Mint írják, az állomások többsége Kunszállás nevezetes helyein található, így a meseút végigjárása közben a település látnivalóival is megismerkedhetnek a vendégek. A mesetérképek a Petőfi Rendezvény és Faluház könyvtárában, valamint a Csilla Csemegében érhetők el a nyitvatartási időben.

 

