Egy korszak véget ér: megszűnik a Messenger alkalmazás ezeken az eszközökön
Egy fontos változás készül a Messenger applikációban, ami minden felhasználót érinthet. Ne hagyja figyelmen kívül, ha zavartalanul szeretné folytatni a csevegést.
December közepétől a Meta végleg megszünteti a számítógépekre készült Messenger-alkalmazást macOS és Windows rendszerekre.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazását
A módosítás után a felhasználók kizárólag a webes felületen vagy a Windowsra elérhető Facebook-alkalmazáson keresztül folytathatják a csevegést. A vállalat hivatalos közleményben egyelőre nem indokolta a lépést; a támogatási oldalon csupán annyi szerepel, hogy az érintettek értesítést kapnak a változásról. December 15. után pedig már nem lesz lehetőség bejelentkezni a korábbi asztali programokba - írja a Mandiner.
A Meta emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a felhasználóknak saját maguknak kell gondoskodniuk a csevegéseik jövőbeli megőrzéséről, ha nem akarják, hogy elveszítsék azokat.
