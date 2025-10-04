Őszi hiba, ami évekre tönkreteheti a kerted

Fontos leszögezni, hogy az ősz nem a legalkalmasabb időszak arra, hogy kertünk virágait, fáit és bokrait megfontolás nélkül metszeni kezdjük. A gyümölcs- és díszfák a második fejlődési szakaszuk végével hullatni kezdik lombjaikat, mely azt is jelenti, a növény nedvkeringése leáll. Ha ilyenkor metszünk, – vagy más okokból sérül a fa, például egy vihar letöri egy ágát – a keletkezett seb gyógyulása is lelassul, s hacsak nem használunk valamilyen sebkezelőt, komoly kockázatot vállalunk.

Melyik növényt mikor kell metszeni, és hogyan?

Fotó: Németh András Péter

– Gombás fertőzés alakulhat ki a fa sebzett területén, mely a növény belsejének korhadását is okozhatja. A korhadó belső egyes kártevők számára vonzó lárvanevelési helynek tűnhet, s a kifejlődő utódok tovább roncsolhatják a fa belsejét. Az abban megtelepedő kártevő lárvákat pedig a harkály szeretné elfogyasztani, így a kérdéses növény már nem csak belülről, hanem kívülről is pusztul. Ez akár 5 év után is jelentheti a fa teljes elhalását, természetesen akkor, ha nem szakítjuk meg idejében a fentebb leírt körforgást – magyarázta portálunk kérésére Mirkovszki-Lénárt Patrícia, egri kertészmérnök. – Természetesen erre is igaz a már máskor is sokszor hallott mondás: minél hamarabb avatkozunk be, annál kevesebb költséggel annál jobb eredményt érhetünk el.

Bokrok, díszcserjék metszése

Mint a kertészmérnök mondta, sok ügyfelénél tapasztalta, hogy a tavasszal virágzó növényeket most, ősszel metszik. A helyzet viszont az, hogy a korai virágzású növényeket ilyenkor csak abban az esetben szabad metszeni, ha azt szeretnénk, az újjászületés évszakára ne virágozzon.

– Gyakran előfordul, hogy az aranyvesszőt, a tavasz egyik első hírnökét ilyenkor metszik a kerttulajdonosok. Fontos azonban tudni, hogy ebben az esetben aligha számíthat a gazda arra, hogy a növény virágot hoz a következő szezonban: az ilyen virágokat inkább tavasszal érdemes frissíteni – magyarázta Patrícia.

Ehhez nagyon hasonló tapasztalatról számolt be a hortenziák kapcsán: nagyon sokan ilyenkor vágják őket vissza, pedig a későbbi virághozam mennyisége és minősége szempontjából több kárt csinálnak, mint hasznot.