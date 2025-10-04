október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Metszés

2 órája

Őszi hiba, ami évekre tönkreteheti a kerted

Címkék#növény#rózsa#kertészmérnök

Az ősz hagyományosan a kerti munkák időszaka, melyekbe beletartozik a metszés is. Sokan sokféleképp vélekedünk arról, az egyes növényeket az év mely szakában kell – vagy épp szabad – metszeni, de vajon mindig tudjuk, melyik növénynek épp mivel teszünk jót?

Makó-Szabó Diána

Fontos leszögezni, hogy az ősz nem a legalkalmasabb időszak arra, hogy kertünk virágait, fáit és bokrait megfontolás nélkül metszeni kezdjük. A gyümölcs- és díszfák a második fejlődési szakaszuk végével hullatni kezdik lombjaikat, mely azt is jelenti, a növény nedvkeringése leáll. Ha ilyenkor metszünk, – vagy más okokból sérül a fa, például egy vihar letöri egy ágát – a keletkezett seb gyógyulása is lelassul, s hacsak nem használunk valamilyen sebkezelőt, komoly kockázatot vállalunk.

metszés
Melyik növényt mikor kell metszeni, és hogyan?
Fotó: Németh András Péter

Gombás fertőzés alakulhat ki a fa sebzett területén, mely a növény belsejének korhadását is okozhatja. A korhadó belső egyes kártevők számára vonzó lárvanevelési helynek tűnhet, s a kifejlődő utódok tovább roncsolhatják a fa belsejét. Az abban megtelepedő kártevő lárvákat pedig a harkály szeretné elfogyasztani, így a kérdéses növény már nem csak belülről, hanem kívülről is pusztul. Ez akár 5 év után is jelentheti a fa teljes elhalását, természetesen akkor, ha nem szakítjuk meg idejében a fentebb leírt körforgást – magyarázta portálunk kérésére Mirkovszki-Lénárt Patrícia, egri kertészmérnök. – Természetesen erre is igaz a már máskor is sokszor hallott mondás: minél hamarabb avatkozunk be, annál kevesebb költséggel annál jobb eredményt érhetünk el.

Bokrok, díszcserjék metszése

Mint a kertészmérnök mondta, sok ügyfelénél tapasztalta, hogy a tavasszal virágzó növényeket most, ősszel metszik. A helyzet viszont az, hogy a korai virágzású növényeket ilyenkor csak abban az esetben szabad metszeni, ha azt szeretnénk, az újjászületés évszakára ne virágozzon.

– Gyakran előfordul, hogy az aranyvesszőt, a tavasz egyik első hírnökét ilyenkor metszik a kerttulajdonosok. Fontos azonban tudni, hogy ebben az esetben aligha számíthat a gazda arra, hogy a növény virágot hoz a következő szezonban: az ilyen virágokat inkább tavasszal érdemes frissíteni – magyarázta Patrícia. 

Ehhez nagyon hasonló tapasztalatról számolt be a hortenziák kapcsán: nagyon sokan ilyenkor vágják őket vissza, pedig a későbbi virághozam mennyisége és minősége szempontjából több kárt csinálnak, mint hasznot.

– Nem ajánlott a száraz növényrészeket levágni, mert visszafagyhat a növény, ami visszavetheti a növekedését – emelte ki a szakember.

A rózsák esetében nincs egyértelmű szabály, már ami a bokrai metszésére vonatkozik. A heol.hu-nak nyilatkozó kertészmérnök saját rózsáit akkor vágja, ha azok már biztosan nem virágzanak, és oly módon, hogy a meghagyott növényt a hó, vagy az erősebb szél, vihar ne tudja szétnyomni.

Évelők metszése

Amennyiben esztétikailag nem zavarók a téli álmát kezdő évelő növény felszínen maradt részei, úgy szerencsés azokat a következő szezonig nem háborgatni. Az újjászületés hónapjaiban mutatkozó növekedése ugyanis nem függ attól, hogy ősszel visszavágtuk-e őket, avagy sem.

– Ha a látvány mégis zavaró, vagy nem esztétikus, úgy természetesen bátran metsszük meg őket, de egy fontos szabályt tartsunk be: a levágott növényi részeket fektessük a földben hagyott tőre. Ez egyrészt megakadályozza annak megfagyását, másrészt lebomlásával tápanyagot is juttat a földbe – magyarázta a kertészmérnök.

De mi a helyzet a gyümölcsbokrokkal?

Általánosságban elmondható, hogy ősszel egyetlen dolog mindenképp előnyös: az ültetés. Legyen szó fáról vagy bokorról, ez az ideális időszak ahhoz, hogy a növények valahol új életet kezdjenek.

– Az epret, a málnát és a szedret ilyenkor jobb átültetni, ritkítani. A málna és a szeder bokrainak letermett vesszőit el kell távolítani, az új hajtásokat tőosztással szaporítani. Az eper sarjait ilyenkor érdemes ritkítani vagy átültetni: a több éves eperbokrok is meghálálják, ha a nem kívánt új palántákat az év ezen szakában távolítjuk el az ágyásból – magyarázta Mirkovszki-Lénárt Patrícia.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu