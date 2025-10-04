2 órája
Őszi hiba, ami évekre tönkreteheti a kerted
Az ősz hagyományosan a kerti munkák időszaka, melyekbe beletartozik a metszés is. Sokan sokféleképp vélekedünk arról, az egyes növényeket az év mely szakában kell – vagy épp szabad – metszeni, de vajon mindig tudjuk, melyik növénynek épp mivel teszünk jót?
Fontos leszögezni, hogy az ősz nem a legalkalmasabb időszak arra, hogy kertünk virágait, fáit és bokrait megfontolás nélkül metszeni kezdjük. A gyümölcs- és díszfák a második fejlődési szakaszuk végével hullatni kezdik lombjaikat, mely azt is jelenti, a növény nedvkeringése leáll. Ha ilyenkor metszünk, – vagy más okokból sérül a fa, például egy vihar letöri egy ágát – a keletkezett seb gyógyulása is lelassul, s hacsak nem használunk valamilyen sebkezelőt, komoly kockázatot vállalunk.
– Gombás fertőzés alakulhat ki a fa sebzett területén, mely a növény belsejének korhadását is okozhatja. A korhadó belső egyes kártevők számára vonzó lárvanevelési helynek tűnhet, s a kifejlődő utódok tovább roncsolhatják a fa belsejét. Az abban megtelepedő kártevő lárvákat pedig a harkály szeretné elfogyasztani, így a kérdéses növény már nem csak belülről, hanem kívülről is pusztul. Ez akár 5 év után is jelentheti a fa teljes elhalását, természetesen akkor, ha nem szakítjuk meg idejében a fentebb leírt körforgást – magyarázta portálunk kérésére Mirkovszki-Lénárt Patrícia, egri kertészmérnök. – Természetesen erre is igaz a már máskor is sokszor hallott mondás: minél hamarabb avatkozunk be, annál kevesebb költséggel annál jobb eredményt érhetünk el.
Bokrok, díszcserjék metszése
Mint a kertészmérnök mondta, sok ügyfelénél tapasztalta, hogy a tavasszal virágzó növényeket most, ősszel metszik. A helyzet viszont az, hogy a korai virágzású növényeket ilyenkor csak abban az esetben szabad metszeni, ha azt szeretnénk, az újjászületés évszakára ne virágozzon.
– Gyakran előfordul, hogy az aranyvesszőt, a tavasz egyik első hírnökét ilyenkor metszik a kerttulajdonosok. Fontos azonban tudni, hogy ebben az esetben aligha számíthat a gazda arra, hogy a növény virágot hoz a következő szezonban: az ilyen virágokat inkább tavasszal érdemes frissíteni – magyarázta Patrícia.
Ehhez nagyon hasonló tapasztalatról számolt be a hortenziák kapcsán: nagyon sokan ilyenkor vágják őket vissza, pedig a későbbi virághozam mennyisége és minősége szempontjából több kárt csinálnak, mint hasznot.
– Nem ajánlott a száraz növényrészeket levágni, mert visszafagyhat a növény, ami visszavetheti a növekedését – emelte ki a szakember.
A rózsák esetében nincs egyértelmű szabály, már ami a bokrai metszésére vonatkozik. A heol.hu-nak nyilatkozó kertészmérnök saját rózsáit akkor vágja, ha azok már biztosan nem virágzanak, és oly módon, hogy a meghagyott növényt a hó, vagy az erősebb szél, vihar ne tudja szétnyomni.
Évelők metszése
Amennyiben esztétikailag nem zavarók a téli álmát kezdő évelő növény felszínen maradt részei, úgy szerencsés azokat a következő szezonig nem háborgatni. Az újjászületés hónapjaiban mutatkozó növekedése ugyanis nem függ attól, hogy ősszel visszavágtuk-e őket, avagy sem.
– Ha a látvány mégis zavaró, vagy nem esztétikus, úgy természetesen bátran metsszük meg őket, de egy fontos szabályt tartsunk be: a levágott növényi részeket fektessük a földben hagyott tőre. Ez egyrészt megakadályozza annak megfagyását, másrészt lebomlásával tápanyagot is juttat a földbe – magyarázta a kertészmérnök.
De mi a helyzet a gyümölcsbokrokkal?
Általánosságban elmondható, hogy ősszel egyetlen dolog mindenképp előnyös: az ültetés. Legyen szó fáról vagy bokorról, ez az ideális időszak ahhoz, hogy a növények valahol új életet kezdjenek.
– Az epret, a málnát és a szedret ilyenkor jobb átültetni, ritkítani. A málna és a szeder bokrainak letermett vesszőit el kell távolítani, az új hajtásokat tőosztással szaporítani. Az eper sarjait ilyenkor érdemes ritkítani vagy átültetni: a több éves eperbokrok is meghálálják, ha a nem kívánt új palántákat az év ezen szakában távolítjuk el az ágyásból – magyarázta Mirkovszki-Lénárt Patrícia.
Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből