45 perce
Bejelentették, ki lesz a Mi Hazánk jelöltje Egerben és térségében
Közbiztonság és fiatalok lakhatása - ezt tartja fontosnak a jobboldali párt. Bejelentették, ki lesz a Mi Hazánk képviselőjelöltje a jövő évi országgyűlési választáson.
Bejelentették, hogy ki lesz a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje. Dócs Dávid országgyűlési képviselő elmondta, dr. Pápai Ákos lesz a jelölt. Pápai négygyermekes édesapa, emelte ki Dócs, hozzátette, már bizonyított a Mi Hazánk Mozgalomnál több területen is, az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt Egerben. Dócs Dávid elmondta, hogy a Mi Hazánk programja régiónként változik majd, hiszen nem lehet csak egységesen kezelni egy ország problémáit.
A Mi Hazánknál ezek vannak fókuszban:
Pápai elmondta, hogy a közbiztonság és a fiatalok lakhatása az a téma, amire fókuszálni szeretnének, de emellett a térségben sok olyan apró probléma van, ami kisebb ráfordítással megoldható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Szerintünk a kedvezményes banki hitelek biztosítása nem elég ahhoz, hogy a fiatalok saját lakáshoz jussanak és a családalapításra fókuszálhassanak. Más módokon is támogatni kell őket. Ráadásul a közbiztonság javítása is egyre égetőbb feladat. Egerben is és a térségében is nagy figyelmet kell fordítani rá – mondta.
Ők lesznek a Mi Hazánk jelöltjei 2026-ban vármegyénkben
Veszélyes bűnözőt keresnek nagy erőkkel Egerben! Gyomorforgató dolgot tett, mégis szabadon mászkál!
Hirtelen, csapatban jelentek meg az M25-ösnél Eger mellett – sokan inkább lassítottak, hogy elkerüljék a bajt – videó
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni