Bejelentették, ki lesz a Mi Hazánk jelöltje Egerben és térségében

Közbiztonság és fiatalok lakhatása - ezt tartja fontosnak a jobboldali párt. Bejelentették, ki lesz a Mi Hazánk képviselőjelöltje a jövő évi országgyűlési választáson.

Szabadi Martina Laura

Bejelentették, hogy ki lesz a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje. Dócs Dávid országgyűlési képviselő elmondta, dr. Pápai Ákos lesz a jelölt. Pápai négygyermekes édesapa, emelte ki Dócs, hozzátette, már bizonyított a Mi Hazánk Mozgalomnál több területen is, az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt Egerben. Dócs Dávid elmondta, hogy a Mi Hazánk programja régiónként változik majd, hiszen nem lehet csak egységesen kezelni egy ország problémáit.

Dr. Pápai Ákos és Dócs Dávid a Mi Hazánk sajtótájékoztatóját Fotó: Szabadi Martina Laura/heol.hu
Dr. Pápai Ákos és Dócs Dávid a Mi Hazánk sajtótájékoztatóját Fotó: Szabadi Martina Laura/heol.hu

A Mi Hazánknál ezek vannak fókuszban:

Pápai elmondta, hogy a közbiztonság és a fiatalok lakhatása az a téma, amire fókuszálni szeretnének, de emellett a térségben sok olyan apró probléma van, ami kisebb ráfordítással megoldható.

– Szerintünk a kedvezményes banki hitelek biztosítása nem elég ahhoz, hogy a fiatalok saját lakáshoz jussanak és a családalapításra fókuszálhassanak. Más módokon is támogatni kell őket. Ráadásul a közbiztonság javítása is egyre égetőbb feladat. Egerben is és a térségében is nagy figyelmet kell fordítani rá – mondta.

 

 

