Egri hotel is bekerült az ország legjobb szállodái közé!

A hotelek legértékesebb elismerésének – a szállodaipar Michelin-csillagának - számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti. Közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel. A MICHELIN Guide magyarországi hotelkalauza így már összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. A legjobb hotelek közé pedig egy egri hotel is bekerült.

Egy egri hotel is bekerült a legjobb helyszínek közé Magyarországon, Michelin-csillagokat osztottak ki Magyarországon. Forrás: Berán Dániel/heol.hu

A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott, az alábbi 11 kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak: Anantara New York Palace Budapest, Dorothea Hotel (Budapest), Hotel Clark Budapest, Kimpton Bem Budapest, Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest), Párisi Udvar Hotel Budapest, Verno House (Budapest), W Budapest, BOTANIQ Castle of Tura, Hotel Petit Bois (Balatonfüred), valamint Platán Manor (Tata).

29 hazai szálloda szerepel továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között: 1552 Boutique Hotel (Eger), Natura Hill Zebegény, Pest-Buda Design Hotel (Budapest), Aria Hotel Budapest, Kástu by Pajta (Őriszentpéter), Hotel Rum Budapest, Baltazár Budapest - Boutique Hotel, Hotel Collect, Andrássy Kúria & Spa (Tarcal), LUA Resort (Balatonfüred), Al Habtoor Palace Budapest, Aurea Ana Palace (Budapest), Hotel Vinifera Wine & Spa (Balatonfüred), Minaro Hotel Tokaj, BoHo Hotel Budapest, Avalon Resort & Spa (Miskolctapolca), Palatinus Boutique Hotel (Pécs), Hotel GIN Budapest, Mandilla (Köveskál), Sirius Hotel (Keszthely), Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), Viale Boutique Hotel (Villány), Natur Lodge Tiszafüred, Noir Hotel (Szeged), Art Hotel Szeged, Riva Prestige Hotel (Szeged), Turul Boutique Rooms & Apartment (Szarvas), Mövenpick Balaland Resort Lake Balaton (Szántód) és a H11 Rooms (Esztergom).

A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket MICHELIN Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A MICHELIN Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de MICHELIN-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.