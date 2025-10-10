7 perce
Nagy elismerésben részesült két étterem is Heves vármegyéből, ezeket ajánlja a Michelin
Megjelent az ajánló. A Michelin Guide Hungary idei kiadásában ismét szerepel Heves vármegyei étterem.
Októberben megjelent a Michelin Guide Hungary 2025-ös ajánlója, amely országszerte emeli ki a legjobb éttermeket itthon. A kiadvány 78 vendéglátóhelyet mutat be, közöttük egy új Green Star és két Bib Gourmand elismerést kapott étteremmel – írják közleményben. Összesen 78 éttermet ajánl: 36-ot Budapesten és 42-t a fővároson kívül. A válogatásban szerepel 2 két Michelin-csillagos, 8 egycsillagos étterem, 13 Bib Gourmand étterem (köztük két újjal), valamint 55 további ajánlott étterem (köztük nyolc újjal). Hat étterem alkotja a Green Star Community közösségét, közülük egy újonnan csatlakozott idén.
Már múlt évben is kaptak minősítést éttermek Heves vármegyéből, két szerepelt a 2024-es Michelin ajánlójában. A két étterem sikeresen megtartotta címét és tekintélyét az idei évben is.
Egyikük a Macok Bistro Egerben, amely a Bib Gourmand minősítést kapta meg ismét. Ez azoknak az éttermeknek jár, amelyek kiváló minőségű ételeket kínálnak nagyszerű ár-érték arányban. 2025-ben két új étterem csatlakozik a válogatáshoz Bib Gourmand minősítéssel – mindkettő Budapesten található.
A MICHELIN Green Star azoknak az éttermeknek jár, amelyek az iparág élvonalában járnak a tudatos működés terén – olyan helyeknek, amelyek a kulináris kiválóságot a környezeti hatás csökkentésére irányuló kezdeményezésekkel ötvözik.
A válogatásban azok az éttermek, amelyek leginkább lenyűgözik az ellenőröket, meghívást kapnak a MICHELIN Green Star Community közösségébe, ahol megoszthatják innovatív és inspiráló elképzeléseiket, párbeszédet és együttműködést ösztönözve, hogy előmozdítsák a fejlődést és formálják a gasztronómia jövőjét. Ezek az éttermek inspirációt jelentenek mind a gasztronómia szerelmeseinek, mind a vendéglátóipar egészének. Ide került most a Graefl Major Kétútköz, Poroszló.
