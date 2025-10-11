Milliókat érne, mégis omladozik – így rohad szét a mátrai szálloda, ahol egykor telt ház volt + fotók

A városi felfedezők a Mátrában járva bukkantak az egykor impozáns szállodára, melyben mintha megállt volna az idő. Ott feledett tárgyak, üzenetek és plakátok hirdetik, hogy egykor bizony nagy forgalmat bonyolíthatott a hotel, de mára már csak az urbexerek szemével láthatjuk azt, ami még megmaradt a korábbi pompájából.

Újabb mátrai szállodát fedeztek fel az urbexerek

Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

Azt sajnos nem tudni, pontosan mi állt a bezárásának hátterében, de a Dragon Urbex Facebook oldalára feltöltött 2023-as fotókhoz írt hozzászólások szerint jelenleg eladó az épület. Az ára 120 millió forint.

Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ami biztos, hogy 2014-ben még vettek fel rendelést, méghozzá nem is akármilyet:

Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

A többi fotót a galériánkban tekinthetik meg.