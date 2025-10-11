2 órája
Milliókat érne, mégis omladozik – így rohad szét a mátrai szálloda, ahol egykor telt ház volt + fotók
Többször beszámoltunk már azokról az elhagyatott helyekről, melyeket az urbexerek kameráján keresztül mi is bejárhatunk. Ez alkalommal is egy régóta lakatlan szállodát ismerhetünk meg a Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában csapatának köszönhetően.
A városi felfedezők a Mátrában járva bukkantak az egykor impozáns szállodára, melyben mintha megállt volna az idő. Ott feledett tárgyak, üzenetek és plakátok hirdetik, hogy egykor bizony nagy forgalmat bonyolíthatott a hotel, de mára már csak az urbexerek szemével láthatjuk azt, ami még megmaradt a korábbi pompájából.
Azt sajnos nem tudni, pontosan mi állt a bezárásának hátterében, de a Dragon Urbex Facebook oldalára feltöltött 2023-as fotókhoz írt hozzászólások szerint jelenleg eladó az épület. Az ára 120 millió forint.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ami biztos, hogy 2014-ben még vettek fel rendelést, méghozzá nem is akármilyet:
A többi fotót a galériánkban tekinthetik meg.
Elhagyatott retró szálloda HevesbenFotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!