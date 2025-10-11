október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

2 órája

Milliókat érne, mégis omladozik – így rohad szét a mátrai szálloda, ahol egykor telt ház volt + fotók

Címkék#Urbex Hungary#Mátra#szálloda

Többször beszámoltunk már azokról az elhagyatott helyekről, melyeket az urbexerek kameráján keresztül mi is bejárhatunk. Ez alkalommal is egy régóta lakatlan szállodát ismerhetünk meg a Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában csapatának köszönhetően.

Makó-Szabó Diána

A városi felfedezők a Mátrában járva bukkantak az egykor impozáns szállodára, melyben mintha megállt volna az idő. Ott feledett tárgyak, üzenetek és plakátok hirdetik, hogy egykor bizony nagy forgalmat bonyolíthatott a hotel, de mára már csak az urbexerek szemével láthatjuk azt, ami még megmaradt a korábbi pompájából.

Újabb mátrai szállodát fedeztek fel az urbexerek
Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

Azt sajnos nem tudni, pontosan mi állt a bezárásának hátterében, de a Dragon Urbex Facebook oldalára feltöltött 2023-as fotókhoz írt hozzászólások szerint jelenleg eladó az épület. Az ára 120 millió forint.

Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ami biztos, hogy 2014-ben még vettek fel rendelést, méghozzá nem is akármilyet:

Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

A többi fotót a galériánkban tekinthetik meg.

Elhagyatott retró szálloda Hevesben

Fotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu