Hatalmasat játszott, milliomos lett az egri programozó! Így változott meg az élete egyetlen este alatt

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Milliomos lett egy egri származású férfi a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: a rendőrség nagy erőkkel köröz egy 13 éves fiút; Egerben egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről és rekord méretű halat fogott ki egy gyerek Tiszafürednél.

Milliomos lett egy egri származású férfi a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében.

Forrás: TV2

1. Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút.