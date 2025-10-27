október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyeremény

46 perce

Hatalmasat játszott, milliomos lett az egri programozó! Így változott meg az élete egyetlen este alatt

Címkék#Legyen Ön is Milliomos!#összefoglaló#milliomos#TOP 10

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Susán Zoltán, 55 éves egri programozó milliomos lett a TV2 műsorában.

Heol.hu

Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Milliomos lett egy egri származású férfi a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: a rendőrség nagy erőkkel köröz egy 13 éves fiút; Egerben egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről és rekord méretű halat fogott ki egy gyerek Tiszafürednél.

Milliomos lett egy egri származású férfi a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében.
Milliomos lett egy egri származású férfi a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében.
Forrás: TV2

1. Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút.

2. Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter

3. Apróságot fogott a Tisza-tónál, de furcsállta a halat a horgász

4. Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét

5. Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

6. Bezár a népszerű lajosvárosi élelmiszerbolt? - utánajártunk a szóbeszédnek

7. Ahol hajdanán sportvilágbajnokságokat tartottak, mára már a Természetanya tulajdonává vált +fotók, videó

8. Csoda a Bükkben! Ezt a különlegességet neked is látnod kell

9. Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés

10. Bezár az egyik gyorsétterem Egerben, mutatjuk a részleteket

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu