46 perce
Hatalmasat játszott, milliomos lett az egri programozó! Így változott meg az élete egyetlen este alatt
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Susán Zoltán, 55 éves egri programozó milliomos lett a TV2 műsorában.
Számos dolog történt az előző héten is, ami foglalkoztatta olvasóinkat. Milliomos lett egy egri származású férfi a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: a rendőrség nagy erőkkel köröz egy 13 éves fiút; Egerben egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről és rekord méretű halat fogott ki egy gyerek Tiszafürednél.
1. Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút.
2. Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
3. Apróságot fogott a Tisza-tónál, de furcsállta a halat a horgász
4. Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét
5. Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója
6. Bezár a népszerű lajosvárosi élelmiszerbolt? - utánajártunk a szóbeszédnek
7. Ahol hajdanán sportvilágbajnokságokat tartottak, mára már a Természetanya tulajdonává vált +fotók, videó
8. Csoda a Bükkben! Ezt a különlegességet neked is látnod kell
9. Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés
10. Bezár az egyik gyorsétterem Egerben, mutatjuk a részleteket
