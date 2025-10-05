Ministránsok találkoztak Egerben - fotókkal

A 10 órai szentmise kezdetén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató, a főegyházmegye ministráns referense köszöntötte a jelenlévőket, s megköszönte a főpásztornak, hogy évről évre összehívja az oltárnál szolgáló fiatalokat – számolt be a ministránstalálkozó nyitóbeszédéről az Egri Főegyházmegye hivatalos oldalán.

Ministránstalálkozót tartottak Egerben.

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nyitóbeszéd után Ternyák Csaba is szólt a megjelentekhez.

Érezzük mindannyian, akik az oltárnál szolgálunk, hogy jó Krisztus közelében lenni. Az oltár vonzása rabul ejtett bennünket, ezért jöttünk össze ma is ilyen sokan. Krisztus vonz bennünket és érezzük, hogy ezt a vonzást mi is át tudjuk adni. A pap kezében az ostyából Krisztus teste, a kehelyben a borból Krisztus vére lesz, ez az az öröm, ami áttüzesíti szívünket, ez az öröm hozott bennünket ide.

– fogalmazott az egri érsek.

A főpásztor bemutatta Mawasala Mbela Fabien atyát, aki Kongóból érkezett missziós verbita szerzetesként Köröm településen szolgál, s aki a szentbeszédben tanúságot tett, majd a délutáni programon választ a fiatalok kérdéseire.

Mawasala Mbela Fabien atya

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Fabian atya tanításában elmondta, örömmel fogadta a felkérést, hogy szóljon a fiatalokhoz. Felidézte kongói ministráns-élményeit, elmondva, falujában havonta egyszer volt szentmise, izgatottan várták a napot, hogy szolgálhassanak az oltárnál. A szerzetes hozzátette, vágyat érzett arra, hogy egyszer majd szentmisét mutasson be. Az egyháznak van jövője, az itt lévő ministránsok is ezt mutatják, a sok tettrekész fiatal érzi, hogy szükség van rá – állapította meg. Az evangélium szavaira utalva – amikor Jézus elküldte 72 tanítványát misszióba – azt mondta, ez az ige az itt lévők szívéhez különös mértékben közel áll. „A ti nevetek is fel van írva” – tette hozzá.

Emlékeztetett: 12 ezer kilométerre van hazája, onnan jött, nem tudva, hová érkezik, de Krisztus vonzása, örömhíre, a remény átadása mindennél fontosabb volt akkor is számára, amikor vállalta a missziót. – Krisztus küldött, hogy tanúságot tegyek a reményről, az evangéliumról – mondta még. Ez a nap a ti napotok, azonban ezt a szolgálatot a további életünkben is végeznünk kell, Isten dicsőségére.

Legyetek olyan ministránsok, akiknek a szívében ott a remény, a bátorság!

– bíztatta a fiatalokat. Ebből hivatások nőhetnek ki, s kérjük Istent, hogy a szolgálatunk mindig Isten dicsőségére legyen! – zárta gondolatait Fabian atya.